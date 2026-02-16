韓国メディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は2026年2月15日、カナダ公共放送局CBCが、ミラノ・コルティナ五輪に出場している韓国選手を中国選手として紹介したとして、韓国の大学教授がCBCに抗議したと報じた。

「数か月前にはテコンドー動画を日本の忍者と紹介」

同メディアは、「『チェ・ミンジョンが中国選手だって？』衝撃的な公共放送中継のレベル」などのタイトルで記事を展開。

記事によると、CBCはスピードスケートやショートトラックなどに出場した韓国選手を、中国選手として繰り返し紹介。これに関して、韓国・誠信女子大学のソ・ギョンドク教授（51）が自身のSNSを通じて抗議したという。

ソ教授は15日に自身のインスタグラムを更新し、「カナダ国営放送CBCが、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック中継で、韓国選手を中国選手と誤って紹介し続け、論争が起きています」とし、次のように続けた。

「カナダ在住の韓国人からの通報で判明した件ですが、添付動画を確認したところ、ショートトラックやスピードスケートなど、様々な種目に出場中の韓国選手を中国選手と誤って紹介していました。1度のミスなら許容範囲ですが、継続的に中国選手として紹介するのは到底許容できません」

動画を確認した直後に、CBCに抗議メールを送付したという。メールで「これは韓国選手団への礼儀に反するだけでなく、カナダ視聴者を軽視する行為で、速やかに是正し公の場で謝罪すべきだ」と謝罪を要求した。

ソ教授によると、数か月前、カナダのスポーツチャンネル「TSN」の公式SNSアカウントが、テコンドー動画を掲載し、日本の「忍者」として紹介したことに批判が出たという。

「日本応援団による旭日旗の応援を必ず阻止しなければ」

ソ教授は、今大会開幕直前の6日にインスタグラムを更新し、国際オリンピック委員会（IOC）に向けて警告を発した。

インスタグラムに「ついに6日（現地時間）、2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピックが開幕します。我が国選手団を応援し、グローバルなスポーツの祭典を楽しむことも重要ですが、ひとつ警戒すべきことがあります。それは、日本の応援団による旭日旗の応援を必ず阻止しなければならないということです」とのコメントを投稿した。

ソ教授は、これまでも夏季五輪や、サッカーワールドカップ（W杯）などの国際大会が開催されるたびに、IOCや国際サッカー連盟（FIFA）に対して同様の警告を行ってきた。