¡ÖDarwin¡Çs Paradox!¡×ÂÎ¸³ÈÇ
¡¡¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢4·î2ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PCÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡ÖDarwin¡Çs Paradox!¡×¤ÎÂÎ¸³ÈÇ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖDarwin¡Çs Paradox!¡×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥¿¥³¡Ö¥Àー¥¦¥£¥ó¡×¤òÁàºî¤·¡¢´ñÌ¯¤Ê¿©ÉÊ¹©¾ì¤«¤éÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢²£¥¹¥¯¥íー¥ë·¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎZDT Studio¤¬³«È¯¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢±Ë¤®¤ä¡È¥¹¥ß¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¶¼°Ò¤äæ«¤òÀø¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¥×¥ì¥¤¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¥½¥ê¥Ã¥É¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¥¹¥Íー¥¯¡×É÷¤Î¥¹¥¥ó¤òÅ»¤Ã¤¿¥Àー¥¦¥£¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤¿¡£¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÌÌ¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´¶¿¨¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£¡ÚDarwin's Paradox! | Gameplay Trailer¡Û
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡£MGS¤È¤Î¥³¥é¥Ü±é½Ð¤â
¡¡ËÜºî¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢³¤¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢Ææ¤Î¹©¶ÈÃÏÂÓ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥³¤Î¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬Ã¦½Ð¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¹©¾ì¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Êµ¡³£¤äÀ¸¤Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑÁõ¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬¿Í´Ö¤òÅÛÎì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¤¤ÃÎÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¸Î¶¿¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¿ÍÎà¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëÁÔÂç¤ÊÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥¿¥³¡¦¥Àー¥¦¥£¥ó
¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬±¢ËÅ¤ò´ë¤Æ¤ë¹©¶ÈÃÏÂÓ
¡¡¥×¥ì¥¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡£¥«ー¥È¥¥¥óÄ´¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆ°¤¤ä±é½Ð¤Ï¤É¤³¤«¥æー¥â¥é¥¹¤«¤Ä¡¢É½¾ð¤âË¤«¤Ç²Ä°¦¤²¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥àー¥Óー¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¤À¤¬¡¢¥²ー¥àÃæ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¥àー¥Óー¤Ï¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤«¤é¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¤è¤ê¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¡³Æ¼ï¥âー¥·¥ç¥ó¤âºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÆ°¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢ÆðÂÎÆ°Êª¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£8ËÜ¤ÎÂ¤ò¤É¤¦»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥âー¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Àー¥¦¥£¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
8ËÜÂ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ÆðÂÎÆ°Êª¤é¤·¤¤Êâ¹Ô²»¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë
Æ»Ãæ¤Ë¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤¬¤ï¤«¤ë¼ý½¸Í×ÁÇ¤âÂ¸ºß
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¥½¥ê¥Ã¥É¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥Üー¥ë¤òÈï¤ë¥Àー¥¦¥£¥ó¤ä¡¢Å¨¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌµÀþ²èÌÌ¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤ä¡¢¡Ö¥¹¥Íー¥¯¡×É÷¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÊñ¤ßÉ½¾ð¤ò¥¥á¤ë¥Àー¥¦¥£¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¯¥¹¤Ã¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÚDarwin's Paradox! | ÂÎ¸³ÈÇ¥È¥ìー¥éー¡Û
¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡×¤À¤¬¡Ö¥¹¥Íー¥¯¡×
¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌµÀþ±é½Ð¤â
Å¨¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¸ú²Ì²»¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä
¤Û¤É¤è¤¤Æñ°×ÅÙ¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢²£¥¹¥¯¥íー¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥º¥ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥¿¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¹©¾ì¤ä´ðÃÏ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¨¤Î·ÙÈ÷¤òÁß¤¤Àø¤ê¤Ê¤¬¤éÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Àー¥¦¥£¥ó¤ÏÊÉ¤äÅ·°æ¤ËÅ½¤êÉÕ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ëー¥È¤Ç´ðÃÏÆâ¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£
ÊÉ¤òÅÐ¤ë¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½
²¼¿åÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¥Í¥º¥ß¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅ·°æ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
½øÈ×¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎ¦ÃÏ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥³¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³±Ë¤²¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤Î¿§¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤ÆÅ¨¤Î»ëÀþ¤òÁß¤¤Àø¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µー¥Á¥é¥¤¥È¤Ë¥¹¥ß¤òÅÇ¤¤¤ÆÌÜ¤¯¤é¤Þ¤·¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²ÄÇ½¤À¡£º£²ó¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¹©¾ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¥ëー¥È¤Ç½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤É¤¦¿Ê¤à¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
´ðÃÏÆâ¤Ç¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬½ä²ó¤·¡¢¥µー¥Á¥é¥¤¥È¤â¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂ¸ºß
Å¨¤ÎÌÜ¤òÁß¤¤Àø¤ë¥«¥â¥Õ¥é―¥¸¥å¡£¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Àー¥¦¥£¥ó¤Î¿§¤¬ºÙ¤«¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±Æ¤òÍøÍÑ¤·¥é¥¤¥È¤òÈò¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤ËÌñ²ð¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¶õ¤´Ì¤ÎÂ¸ºß¡£¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬¤³¤Á¤é¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë´Ì¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢´ÊÃ±¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¼ÂÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ¨¤Î°ÜÆ°¥ëー¥È¾å¤Ë¤¤¤ë¤ÈÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÌýÃÇ¤»¤º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó¤Ç½Ð¤ë´ÊÃ±Áàºî¤«¤Ä¡¢»ë³¦³°¤ÎÅ¨¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò»È¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥®¥¢¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ó¥¢¤Ê¡ÖÀøÆþ¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤Û¤É¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ë¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤¿¡£
´Ì¤ò½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²»¤Çµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
Å¨¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤
¡¡Æ»Ãæ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢µÛÈ×¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥é¥à´Ì¤ò±¿¤Ó¥µー¥Á¥é¥¤¥È¤ò¼×¤Ã¤Æ¿Ê¤à¥Ñ¥º¥ë¤ä¡¢²óÅ¾¤¹¤ë¥×¥í¥Ú¥é¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÄø¤è¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ä¤ÄÆñ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥É¥é¥à´Ì¤ò±¿¤Ó¸÷¤ò¼×¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡¢¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅª¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤â
¥×¥í¥Ú¥é¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯
ÂÎ¸³ÈÇ¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ß¤òÅÇ¤¤¤ÆÅ¨¤Î»ë³¦¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë
¡¡ÂÎ¸³ÈÇ¤Ï30Ê¬¤«¤é1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖDarwin's Paradox!¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥¿¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥Ïー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹¥²ー¥à¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ËÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¡À½ÉÊÈÇ¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÀìÇä¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤äÌµÀþ²èÌÌ¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¤Î°ìÉôÍ×ÁÇ¤ÏÀ½ÉÊÈÇ¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ¸³ÈÇ¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
