◇NBAオールスターゲーム USAvsWORLD（2026年2月15日 インテュイット・ドーム）

NBAは15日（日本時間16日）に「オールスターゲーム」をカリフォルニア州ロサンゼルスのインテュイット・ドームで開催。米国元大統領のバラク・オバマ氏（64）がコートサイドで生観戦した。

コートサイドでミシェル夫人、娘のサーシャさんとともに生観戦したオバマ氏。試合前にNBAスーパースターたちとコミュニケーションを取る場面もあった。試合中にはルーズボールが飛んできて笑顔でキャッチしていた。

そして英国王族のヘンリー王子（41）とメーガン夫人もコートサイドで観戦していた。

昨季のオールスターゲームは4チームによるトーナメントが新たに採用されたが、選手やファンからは不評だった。北米プロアイスホッケーNHLが昨季、オールスターゲームの代わりに導入した4カ国対抗戦が好評だったこともあり、「米国vs世界」の試合形式を推す声が出ていた。そのため今年は米国の2チームと世界選抜1チームによる総当たり戦形式に変更となった。

世界選抜で構成された「WORLD」、米国出身の若手「USA STARS」、そして米国出身のベテラン「USA STRIPES」の3チームで編成された。