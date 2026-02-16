忙しい日に大助かりの「時短」について大調査！忙しい日の献立は？あると便利な食材は？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第442回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、忙しい日に大助かりの【時短】に関するアンケート結果をまとめてみました。果たして忙しい日にあると便利な食材や、みんながよくやる調理法は…？「時短」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「時短」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1:時短で助かる「万能食材」といえば？
不動の1位は「卵」でした。炒める・和える・のせるだけと使い勝手抜群。冷蔵庫に常備している人が多いのも納得の結果です。
2位は「ツナ缶」。サラダや丼、パスタまで幅広く活躍し、火を使わずに一品完成するのもうれしいポイントです。3位は、切るだけ・のせるだけで食べられる「豆腐」がランクイン。ヘルシーなうえレシピも豊富で忙しい日の救世主的存在です。4位は「ひき肉」。下処理いらずで火の通りも早いため、炒めるだけで主役級のおかずが完成します。
■Q2: 時短！10分以内で作るなら？
1位は、レンジや鍋でサッと調理できる「冷凍うどん」が堂々の1位。アレンジの幅も広く、満足感のある一杯が完成します。2位は、フライパンひとつで完結する「炒めもの」。食材を変えるだけで毎回違った味を楽しめる点も人気の理由です。3位は「パスタ」がランクイン。フライパンひとつで完成のワンパン調理やレンジ調理など、時短テクが定着してきたパスタは、時短で作れる手軽さが支持されています。4位は「丼もの」。ごはんにのせるだけで完成する丼ものは、考える時間も短縮できるのが魅力。洗い物が少ないのもポイントですね。
■Q3: 洗い物を減らしたいとき、何作る？？
・１位 チャーハン 41%
・2位 丼もの 25%
・3位 ワンパンパスタ 21%
・4位 煮込み 11%
※小数点以下四捨五入
回答総数20,740票
1位は、フライパンひとつで作れて、食べ応えも十分な「チャーハン」。洗い物を極力減らしたい日の頼れるメニューとして支持を集めました。2位は「丼もの」。調理器具が少なく、盛り付けも簡単な丼ものは、後片付けを楽に済ませたい人にぴったり！3位はジワジワ人気の「ワンパンパスタ」。フライパンひとつで完結するワンパンパスタは、洗い物を減らしたい派の定番ですね。4位は「煮込み」がランクイン。材料を入れて火にかけるだけ、という手軽さや圧力鍋の利用も時短調理のポイントのようです。
■Q4: 時短のとき、よく使う調理法は？
・1位 レンジ調理 60%
・2位 炒める 18%
・3位 和えるだけ 8%
・4位 ゆでる 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数19,297票
圧倒的１位は「レンジ調理」。火を使わず作れることが最大のメリット！忙しい日に欠かせなない調理法です。2位は「炒める」。パパッと短時間で仕上がり、味の満足度も高く、時短とおいしさのバランスが支持されています。3位は「和えるだけ」がランクイン。切って和えるだけのシンプル調理は、疲れている日にも大助かり。メインのみならず副菜作りにも活躍します。4位は、タイマー任せでできる「ゆでる」でした。タイマー付きのコンロをいかすのも時短調理のポイントになりますね。
今回のアンケートでは、「手軽さ・後片付けのラクさ・応用力」が、時短の大きなポイントであることが見えてきました。卵や冷凍うどん、レンジ調理など、少ない工程でしっかり満足できる工夫が、忙しい毎日の味方になっているようです。
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、これからも暮らしに役立つリアルな声をお届けしていきます。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
