不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が築浅物件の危険地帯を解説！『この条件で買うと“詰み”！一見好条件な築浅アパート投資で資産を失ってしまう理由とは？』

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が語る『この条件で買うと“詰み”！一見好条件な築浅アパート投資で資産を失ってしまう理由とは？』は、築浅アパート投資に潜む構造的リスクを可視化する内容である。新築より価格が抑えられ、中古より設備が新しい築浅物件は、利回りも相対的に高く、すでに入居が付いているケースも多い。そのため空室リスクが低く、修繕負担も当面は限定的と考えられやすい。一見すれば価格・利回り・安定性のバランスが取れた合理的な投資対象に映る。しかし木村氏は、数字の表面だけを追う判断こそが危ういと指摘する。



象徴的なのが融資期間の差である。新築では35年など長期融資が組める一方、築11年前後になると30年程度へ短縮される場合がある。価格が低く利回り7%と聞けば有利に思えるが、返済期間が縮めば毎月の元本返済は重くなり、実際の月次収支は想像ほど伸びない。シミュレーション上では、新築と築浅のキャッシュフローがほぼ同水準に並ぶケースも示される。価格差がそのまま利益差にはならないという現実である。



さらに重要なのが資産価値の推移だ。建物は年数の経過とともに評価が減少し、築10年を超える頃から売買相場が弱含む局面も想定される。ローン残債は緩やかにしか減らないため、価格下落と重なると売却時の余力は想定より小さくなる可能性がある。加えて家賃は築年とともに下落圧力を受ける傾向があり、購入直後が収益のピークになりやすい構造を持つ。収支が徐々に細り、資産価値も目減りしていく局面で出口を迎えれば、思ったほどのリターンが残らない事態も起こり得る。



木村氏は、築浅を一律に否定しているわけではない。土地評価が厚い物件や、相場より割安に取得できる例外的な条件下では成立する余地もあると補足する。ただしそれは再現性の高い戦略とは限らない。目先の利回りや価格差だけでなく、融資条件、将来の家賃推移、売却時の市場環境までを含めて立体的に検証する姿勢が不可欠である。数字を並べるだけでは見えない“延長戦”の差こそが、最終的な投資成果を左右する。本編では具体的な比較試算と実例を通じ、その分岐点がどこに潜んでいるのかが丁寧に示されている。