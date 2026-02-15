いろんな表情やポーズのぬいぐるみ・マスコット！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年2月から順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
登場時期：2026年2月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレの人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、2026年2月もセガプライズに続々登場。
いろいろな表情やポーズの「ジョージ」が、ぬいぐるみとマスコットになって展開されます☆
おさるのジョージ Sheep Dreamy Lぬいぐるみ
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約20×10×28cm
種類：全2種（すやすや、半目）
セガオリジナルのデザイン“Sheep Dreamy（シープドリーミー）”より、「おさるのジョージ」をデザインした大きなサイズのぬいぐるみが登場。
もこもこの羊毛風生地を使った、ころりとまぁるくなって眠るポーズがかわいいぬいぐるみです☆
目を閉じてすやすや寝ているようなデザインと、眠そうに目をこするようなポーズの2種類。
どちらも愛らしく、一緒にいい夢が見られそうです！
おさるのジョージ 赤いほっぺ マスコット おえかき
登場時期：2026年2月12日より順次
サイズ：全長約7×5×13cm
種類：全3種（パレット、はけ、ノート）
いろいろな道具を手に、お絵描きを楽しむ「ジョージ」のマスコット。
パレットにベレー帽姿でポーズを決めたり、ハケを使って大胆に色を塗ったりする姿が表現されています。
ノートとペンを手に、ワクワクした笑顔のマスコットもあり、楽しい気分になれそうなプライズです☆
おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ おしごとシリーズVol.2
登場時期：2026年2月20日より順次
サイズ：全長約12×9×18cm
種類：全3種（おまわりさん、消防士さん、お医者さん）
好奇心旺盛で人助けが大好きな「ジョージ」が、色々なお仕事に挑戦する姿を表現した“おしごとシリーズ”のぬいぐるみ第2弾。
今回は「おまわりさん」「消防士さん」「お医者さん」の3種類が登場します！
制服やお仕事で使う道具を身につけて、やる気十分な「ジョージ」を表現。
丸みのあるシルエットも愛らしく、シリーズで集めたくなるぬいぐるみです☆
おさるのジョージ LLぬいぐるみ おなかいっぱい
登場時期：2026年2月26日より順次
サイズ：全長約23×20×38cm
大好きなバナナを食べて、おなかいっぱいになっている「ジョージ」の大きなぬいぐるみ。
ボリュームあるサイズで、存在感も抜群です。
ぽっこり膨れたお腹もチャーミングで、バナナを食べて幸せそう☆
一緒に美味しいものを食べている気分になれそうです！
お絵かきやお仕事に挑戦する「ジョージ」など、4種類のプライズがラインナップ。
セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post いろんな表情やポーズのぬいぐるみ・マスコット！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ appeared first on Dtimes.