ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年2月から順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

登場時期：2026年2月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

NHK Eテレの人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、2026年2月もセガプライズに続々登場。

いろいろな表情やポーズの「ジョージ」が、ぬいぐるみとマスコットになって展開されます☆

おさるのジョージ Sheep Dreamy Lぬいぐるみ

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約20×10×28cm

種類：全2種（すやすや、半目）

セガオリジナルのデザイン“Sheep Dreamy（シープドリーミー）”より、「おさるのジョージ」をデザインした大きなサイズのぬいぐるみが登場。

もこもこの羊毛風生地を使った、ころりとまぁるくなって眠るポーズがかわいいぬいぐるみです☆

目を閉じてすやすや寝ているようなデザインと、眠そうに目をこするようなポーズの2種類。

どちらも愛らしく、一緒にいい夢が見られそうです！

おさるのジョージ 赤いほっぺ マスコット おえかき

登場時期：2026年2月12日より順次

サイズ：全長約7×5×13cm

種類：全3種（パレット、はけ、ノート）

いろいろな道具を手に、お絵描きを楽しむ「ジョージ」のマスコット。

パレットにベレー帽姿でポーズを決めたり、ハケを使って大胆に色を塗ったりする姿が表現されています。

ノートとペンを手に、ワクワクした笑顔のマスコットもあり、楽しい気分になれそうなプライズです☆

おさるのジョージ ぽってりぬいぐるみ おしごとシリーズVol.2

登場時期：2026年2月20日より順次

サイズ：全長約12×9×18cm

種類：全3種（おまわりさん、消防士さん、お医者さん）

好奇心旺盛で人助けが大好きな「ジョージ」が、色々なお仕事に挑戦する姿を表現した“おしごとシリーズ”のぬいぐるみ第2弾。

今回は「おまわりさん」「消防士さん」「お医者さん」の3種類が登場します！

制服やお仕事で使う道具を身につけて、やる気十分な「ジョージ」を表現。

丸みのあるシルエットも愛らしく、シリーズで集めたくなるぬいぐるみです☆

おさるのジョージ LLぬいぐるみ おなかいっぱい

登場時期：2026年2月26日より順次

サイズ：全長約23×20×38cm

大好きなバナナを食べて、おなかいっぱいになっている「ジョージ」の大きなぬいぐるみ。

ボリュームあるサイズで、存在感も抜群です。

ぽっこり膨れたお腹もチャーミングで、バナナを食べて幸せそう☆

一緒に美味しいものを食べている気分になれそうです！

お絵かきやお仕事に挑戦する「ジョージ」など、4種類のプライズがラインナップ。

セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2026年2月より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

