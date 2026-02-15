ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

2月11日（水）に放送された第1話では、MCの菊池風磨がルール度外視の“モテ戦略”に大興奮する場面があった。

©AbemaTV, Inc.

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。

参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。

新シーズンには、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが務める。

◆菊池風磨「女子信じらんねえ」

初回放送では、男女16名が地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタに集結した。

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行。さらには異性を1から3までの「Good数」で評価した数字の合計が「1stモテVOTE」の結果となり、そこで最下位になったメンバーは脱落することが発表された。

この脱落制度の発表を皮切りに、より多くのポイントを得るための“モテ戦略”が繰り広げられていく。

©AbemaTV, Inc.

そんなオープニングパーティー会場の空気を一変させたのはタレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）。内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）を相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行する。

インタビューでもえは「人と関わるときに意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮していく。

©AbemaTV, Inc.

モデルのたいせい（陸大成／25歳）との2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなかったの、こんなにおもしろいんだったら…」と伝え、格闘家のたいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開する。

この様子に菊池は「こんな感じでみんなに行ってんの？」と唖然。計算か本心か、すべての男性に好意を匂わせるもえの快進撃に、菊池は「女子信じらんねえ」と戦慄し、驚きを隠せない様子を見せた。

©AbemaTV, Inc.

一方、タレントのかの（高橋かの／24歳）は、たいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。

満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。

たいせいも「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま二人は正面からハグを交わす。

©AbemaTV, Inc.

この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない!?」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に大興奮の様子を見せていた。