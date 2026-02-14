[2.14 ブンデスリーガ第22節](ヴェーザーシュタディオン)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ブレーメン]

先発

GK 30 長田澪

DF 4 ニクラス・シュタルク

DF 31 カリム・クリバリ

DF 32 マルコ・フリードル

MF 6 イェンス・ステーイ

MF 11 ユスティン・エンジンマー

MF 14 セネ・ライネン

MF 20 ロマーノ・シュミット

MF 27 フェリックス・アグ

FW 17 マルコ・グリュル

FW 18 カメロン・プエルタス

控え

GK 13 カール・ハイン

DF 2 オリビエ・デマン

DF 3 菅原由勢

DF 22 フリアン・マラティーニ

DF 23 アイザック・シュミット

MF 24 パトリツェ・チョビッチ

FW 7 サムエル・ムバングラ

FW 9 ケケ・トップ

FW 19 ヨバン・ミロシェビッチ

監督

Daniel Moustapha Thioune

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 42 レナート・カール

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 20 トム・ビショフ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

