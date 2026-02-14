ブレーメンvsバイエルン スタメン発表
[2.14 ブンデスリーガ第22節](ヴェーザーシュタディオン)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ブレーメン]
先発
GK 30 長田澪
DF 4 ニクラス・シュタルク
DF 31 カリム・クリバリ
DF 32 マルコ・フリードル
MF 6 イェンス・ステーイ
MF 11 ユスティン・エンジンマー
MF 14 セネ・ライネン
MF 20 ロマーノ・シュミット
MF 27 フェリックス・アグ
FW 17 マルコ・グリュル
FW 18 カメロン・プエルタス
控え
GK 13 カール・ハイン
DF 2 オリビエ・デマン
DF 3 菅原由勢
DF 22 フリアン・マラティーニ
DF 23 アイザック・シュミット
MF 24 パトリツェ・チョビッチ
FW 7 サムエル・ムバングラ
FW 9 ケケ・トップ
FW 19 ヨバン・ミロシェビッチ
監督
Daniel Moustapha Thioune
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
