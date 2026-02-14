この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【おすすめ】ディズニーシーで手軽に楽しめるフード＆ドリンク特集」と題した動画を公開した。開園後すぐに売り切れてしまうほどの人気メニューから、見た目も楽しい新作スイーツまで、パーク内で手軽に楽しめるフード＆ドリンクを実食レビューしている。

動画でまず紹介されたのは、アラビアンコーストの「サルタンズ・オアシス」で販売される朝食限定メニュー「ビーフチーズカリーナン」。非常に人気が高く、撮影日は開園から約1時間後の10時16分には完売してしまったという。確実に入手するには、10時前から並ぶ必要がありそうだ。

続いて、ロストリバーデルタの「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」で提供されている「ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ）」を実食。ダッフィーの顔をかたどったバターライスが特徴の「ビーフキーマシチューライス」は、ビーフの香りが豊かで、味わいは「ハヤシライス的」と評価。細切れのビーフがたっぷり入っており、食べ応えのある一品だ。

さらに、マーメイドラグーンの「セバスチャンのカリプソキッチン」では、ヒトデ型の「明太子とポテトのピザ」を紹介。ピリ辛の明太子とポテト、そしてマヨネーズが効いた味わいだ。別売りの味変ソース（ガーリックシュリンプ、スパイシーハリッサ）も試したが、どちらもソースの味が強く、Bobby氏いわく「明太子の味がほぼ消滅」してしまうとのこと。そのため「そのまま食べるのが一番美味しい」と結論付けている。

ディズニーシーには魅力的な軽食やドリンクが豊富に揃っているが、人気メニューは早い時間に売り切れてしまうこともある。また、個性的な味変アイテムも用意されているが、元の味とのバランスを考えて楽しむことが、より満足度を高める鍵となりそうだ。

