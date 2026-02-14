開園1時間で完売も！ディズニーシーの人気フード＆ドリンク
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【おすすめ】ディズニーシーで手軽に楽しめるフード＆ドリンク特集」と題した動画を公開した。開園後すぐに売り切れてしまうほどの人気メニューから、見た目も楽しい新作スイーツまで、パーク内で手軽に楽しめるフード＆ドリンクを実食レビューしている。
動画でまず紹介されたのは、アラビアンコーストの「サルタンズ・オアシス」で販売される朝食限定メニュー「ビーフチーズカリーナン」。非常に人気が高く、撮影日は開園から約1時間後の10時16分には完売してしまったという。確実に入手するには、10時前から並ぶ必要がありそうだ。
続いて、ロストリバーデルタの「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」で提供されている「ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ）」を実食。ダッフィーの顔をかたどったバターライスが特徴の「ビーフキーマシチューライス」は、ビーフの香りが豊かで、味わいは「ハヤシライス的」と評価。細切れのビーフがたっぷり入っており、食べ応えのある一品だ。
さらに、マーメイドラグーンの「セバスチャンのカリプソキッチン」では、ヒトデ型の「明太子とポテトのピザ」を紹介。ピリ辛の明太子とポテト、そしてマヨネーズが効いた味わいだ。別売りの味変ソース（ガーリックシュリンプ、スパイシーハリッサ）も試したが、どちらもソースの味が強く、Bobby氏いわく「明太子の味がほぼ消滅」してしまうとのこと。そのため「そのまま食べるのが一番美味しい」と結論付けている。
ディズニーシーには魅力的な軽食やドリンクが豊富に揃っているが、人気メニューは早い時間に売り切れてしまうこともある。また、個性的な味変アイテムも用意されているが、元の味とのバランスを考えて楽しむことが、より満足度を高める鍵となりそうだ。
動画でまず紹介されたのは、アラビアンコーストの「サルタンズ・オアシス」で販売される朝食限定メニュー「ビーフチーズカリーナン」。非常に人気が高く、撮影日は開園から約1時間後の10時16分には完売してしまったという。確実に入手するには、10時前から並ぶ必要がありそうだ。
続いて、ロストリバーデルタの「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」で提供されている「ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ）」を実食。ダッフィーの顔をかたどったバターライスが特徴の「ビーフキーマシチューライス」は、ビーフの香りが豊かで、味わいは「ハヤシライス的」と評価。細切れのビーフがたっぷり入っており、食べ応えのある一品だ。
さらに、マーメイドラグーンの「セバスチャンのカリプソキッチン」では、ヒトデ型の「明太子とポテトのピザ」を紹介。ピリ辛の明太子とポテト、そしてマヨネーズが効いた味わいだ。別売りの味変ソース（ガーリックシュリンプ、スパイシーハリッサ）も試したが、どちらもソースの味が強く、Bobby氏いわく「明太子の味がほぼ消滅」してしまうとのこと。そのため「そのまま食べるのが一番美味しい」と結論付けている。
ディズニーシーには魅力的な軽食やドリンクが豊富に揃っているが、人気メニューは早い時間に売り切れてしまうこともある。また、個性的な味変アイテムも用意されているが、元の味とのバランスを考えて楽しむことが、より満足度を高める鍵となりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
『リトル・マーメイド』の世界へ。モデルになったスイス「シヨン城」を巡る絶景旅
【ソアリン名所巡り】Bobby Maihama氏、スイス・マッターホルンへ
ディズニーランド『ミニーのビュッフェ』を本音レビュー！食べ放題メニューから選ぶべき「一番おいしかった」一皿とは
チャンネル情報
ディズニーリゾートやホテル、旅行（国内・海外）をより楽しむためのチャンネルです。週1でディズニーへ通うヲタクが運営中です。★お仕事のご依頼はこちらbobby.maihama@outlook.jp