Hey！Say！JUMP山田涼介（32）が、2枚目のソロアルバム「Are You Red．Y？」を発売し、6月から大阪と東京で初のドームツアー「Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red．Y？」を開催することが13日、分かった。ソロでのドームツアー開催は事務所史上初となる。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、意気込みを語った。

バレンタインデーに、Red．Y（レディー、山田ファンの総称）へ最高のプレゼントを届けた。ツアーは6月27日と28日に京セラドーム大阪、7月25日と26日に東京ドームで開催し、4公演で20万人を動員予定。昨年のアリーナツアー発表に続いて2月14日の新情報解禁となり、「ロマンチックでしょ？」とにやり。続けて「夢を与えるお仕事だと思っているので、ファンの皆さんから応援という頂き物をもらうばかりじゃなくて、自分でも何かイベントごとでお返ししたいと思っている」と語った。「だからといって毎年何かがあるとは思わないでほしいですけどね」と笑いつつ、「すてきなバレンタインデーになればと思って発表しました」と話した。

昨春開催した初のソロツアーは、追加公演を行うほどの盛況ぶりだった。ドームツアーの開催は「僕の力だけではなく、ファンの皆さんや支えてくださるスタッフさんの力でもある」と謙虚に話し、「できるときにやった方が良いと思っている。ドームに立てることのありがたみをかみしめたい」と感謝を胸にステージを作り上げる。

「全員俺を見ろ」と最高のパフォーマンスを予告した。24年12月に約12年ぶりにソロ活動を再始動し、初のソロアルバムを発売し、ソロアリーナツアーも開催。そこからわずか1年で新アルバムとドームツアーを発表するなど、ソロの活動も精力的に続けている。同アルバムは「『Are You Red．Y？』と言っているけど、涼介って何をやってくるのかな？ と思われるアルバムにしたかったので、コンセプトは決めていない」としつつ、「J−POPからR＆Bからヒップホップまで、すべて詰め込んだ」と幅広い楽曲を収録した。ツアーでも、山田が表現したい多彩なパフォーマンスを披露する。

「ライブは生き物なので、その瞬間しか味わえないことがある。一喜一憂を多くの人数と味わいたい。一瞬をより多くの方と過ごしたい」とドームでのライブ開催へ胸を膨らませ、「どれだけファンを楽しませられるかの1点。山田涼介のファンで良かったと思ってもらえるツアーにして、皆さんを人生の特別な時間にお連れしたい」と約束した。

14歳で初めてドームに立ってから約19年。33歳になる山田が、1人きりで20万人のファンを魅了する。【野見山拓樹】