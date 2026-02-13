五輪フィギュアで仰天願望「嘘でしょ」 日本発の“コスプレ衣装”を…世界のアニメ界隈が騒然「えぇぇぇ？」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）が語った、衣装の“夢プラン”にアニメ界隈がざわついている。各国のアニメ好きから「オタク界の至高だ」「嘘でしょ」「えぇぇぇ？」と驚きの声が上がった。
ゲーム情報などを扱う英ニュースサイト「Dexerto」公式Xは「五輪金メダリストの米フィギュアスケーターのアリサ・リウが、演技でアニメのキャラクターの衣装を着ると語る『衣装で言えば、魔法少女まどか☆マギカの衣装を着てみたい』」と投稿。アニメ好きで知られる世界女王の20歳リウが日本の大ヒットアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」の衣装を着用したいと語ったことを紹介し、主人公・鹿目まどかの画像も紹介された。
「まどマギ」は世界で人気のアニメとあって、海外のアニメファンもざわついた。「彼女は最高だ。異論は認めません」「だから彼女が好きなんだ」「分かってるね〜」「オタク界の至高だ」「叫んだ」「嘘でしょ」「えぇぇぇ？」と大反響になっていた。
（THE ANSWER編集部）