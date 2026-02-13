決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … キオクシア、サンリオ、コクサイエレ (2月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月10日から12日の決算発表を経て13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 ＬＩＦＵＬＬ <2120>
26年9月期第1四半期(10-12月)の連結最終利益は前年同期比96.6％増の7.5億円に拡大し、通期計画の19億円に対する進捗率は39.6％に達し、5年平均の32.7％も上回った。
★No.5 サンリオ <8136>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の713億円→764億円(前期は534億円)に7.2％上方修正し、増益率が33.4％増→42.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
★No.7 ケイアイ不 <3465>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の200億円→240億円(前期は151億円)に20.0％上方修正し、増益率が32.2％増→58.7％増に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<285A> キオクシア 東Ｐ +21.23 2/12 3Q -42.14
<7238> ブレーキ 東Ｐ +21.05 2/12 3Q 黒転
<7762> シチズン 東Ｐ +18.94 2/12 3Q 38.22
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ +18.89 2/12 1Q 56.97
<8136> サンリオ 東Ｐ +15.40 2/12 3Q 48.73
<6326> クボタ 東Ｐ +14.41 2/12 本決算 12.36
<3465> ケイアイ不 東Ｐ +12.95 2/12 3Q 74.66
<6440> ＪＵＫＩ 東Ｐ +10.69 2/12 本決算 41.64
<4022> ラサ工 東Ｐ +9.98 2/12 3Q 56.78
<8061> 西華産 東Ｐ +9.70 2/12 3Q -5.77
<5711> 三菱マ 東Ｐ +9.27 2/12 3Q 7.58
<7201> 日産自 東Ｐ +9.26 2/12 3Q 赤転
<8113> ユニチャーム 東Ｐ +9.18 2/12 本決算 28.86
<4912> ライオン 東Ｐ +7.79 2/12 本決算 －
<2264> 森永乳 東Ｐ +7.50 2/12 3Q 25.85
<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 東Ｐ +7.05 2/12 本決算 －
<5852> アーレスティ 東Ｐ +7.00 2/12 3Q 134.60
<6113> アマダ 東Ｐ +6.96 2/12 3Q -15.94
<1938> 日リーテック 東Ｐ +6.25 2/12 3Q 66.57
<9031> 西鉄 東Ｐ +5.48 2/12 3Q 29.31
<1975> 朝日工 東Ｐ +5.29 2/12 3Q 51.31
<6383> ダイフク 東Ｐ +4.73 2/12 本決算 3.68
<6294> オカアイヨン 東Ｐ +4.65 2/12 3Q 6.67
<1662> 石油資源 東Ｐ +4.53 2/12 3Q 5.24
<4041> 日曹達 東Ｐ +4.36 2/12 3Q 21.67
<6744> 能美防災 東Ｐ +4.33 2/12 3Q 8.14
<5981> 東京綱 東Ｐ +4.26 2/12 3Q 37.61
<4246> ＤＮＣ 東Ｐ +4.11 2/12 3Q 28.25
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ +4.08 2/12 3Q 32.34
<4082> 稀元素 東Ｐ +3.77 2/12 3Q 15.56
<7242> カヤバ 東Ｐ +3.60 2/12 3Q 113.70
<6273> ＳＭＣ 東Ｐ +3.24 2/12 3Q 1.79
<3561> 力の源ＨＤ 東Ｐ +2.96 2/12 3Q -10.84
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ +2.91 2/12 3Q 65.43
<7550> ゼンショＨＤ 東Ｐ +2.89 2/12 3Q 7.02
<1780> ヤマウラ 東Ｐ +2.85 2/12 3Q 25.98
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ +2.37 2/12 3Q -5.86
<4337> ぴあ 東Ｐ +2.31 2/12 3Q 186.80
<3276> ＪＰＭＣ 東Ｐ +2.30 2/12 本決算 10.02
<7202> いすゞ 東Ｐ +2.27 2/12 3Q -6.11
<6525> コクサイエレ 東Ｐ +2.11 2/12 3Q -19.42
<9409> テレ朝ＨＤ 東Ｐ +1.82 2/12 3Q 58.66
<429A> テクセンド 東Ｐ +1.77 2/12 3Q 5.87
<8511> 日証金 東Ｐ +1.63 2/12 3Q 9.51
<3156> レスター 東Ｐ +1.47 2/12 3Q 2.31
<4922> コーセーＨＤ 東Ｐ +1.41 2/12 本決算 -2.16
<8154> 加賀電子 東Ｐ +1.36 2/12 3Q 12.99
<7990> グロブライド 東Ｐ +1.28 2/12 3Q 1.91
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ +1.15 2/12 3Q 5.89
<6539> ＭＳジャパン 東Ｐ +1.04 2/12 3Q 3.36
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース