―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月10日から12日の決算発表を経て13日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　ＬＩＦＵＬＬ <2120>
　26年9月期第1四半期(10-12月)の連結最終利益は前年同期比96.6％増の7.5億円に拡大し、通期計画の19億円に対する進捗率は39.6％に達し、5年平均の32.7％も上回った。

★No.5　サンリオ <8136>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の713億円→764億円(前期は534億円)に7.2％上方修正し、増益率が33.4％増→42.9％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

★No.7　ケイアイ不 <3465>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の200億円→240億円(前期は151億円)に20.0％上方修正し、増益率が32.2％増→58.7％増に拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<285A> キオクシア 　　東Ｐ 　 +21.23 　　2/12　　　3Q　　　-42.14
<7238> ブレーキ 　　　東Ｐ 　 +21.05 　　2/12　　　3Q　　　　黒転
<7762> シチズン 　　　東Ｐ 　 +18.94 　　2/12　　　3Q　　　 38.22
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　東Ｐ 　 +18.89 　　2/12　　　1Q　　　 56.97
<8136> サンリオ 　　　東Ｐ 　 +15.40 　　2/12　　　3Q　　　 48.73

<6326> クボタ 　　　　東Ｐ 　 +14.41 　　2/12　本決算　　　 12.36
<3465> ケイアイ不 　　東Ｐ 　 +12.95 　　2/12　　　3Q　　　 74.66
<6440> ＪＵＫＩ 　　　東Ｐ 　 +10.69 　　2/12　本決算　　　 41.64
<4022> ラサ工 　　　　東Ｐ　　 +9.98 　　2/12　　　3Q　　　 56.78
<8061> 西華産 　　　　東Ｐ　　 +9.70 　　2/12　　　3Q　　　 -5.77

<5711> 三菱マ 　　　　東Ｐ　　 +9.27 　　2/12　　　3Q　　　　7.58
<7201> 日産自 　　　　東Ｐ　　 +9.26 　　2/12　　　3Q　　　　赤転
<8113> ユニチャーム 　東Ｐ　　 +9.18 　　2/12　本決算　　　 28.86
<4912> ライオン 　　　東Ｐ　　 +7.79 　　2/12　本決算　　　　　－
<2264> 森永乳 　　　　東Ｐ　　 +7.50 　　2/12　　　3Q　　　 25.85

<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ 　東Ｐ　　 +7.05 　　2/12　本決算　　　　　－
<5852> アーレスティ 　東Ｐ　　 +7.00 　　2/12　　　3Q　　　134.60
<6113> アマダ 　　　　東Ｐ　　 +6.96 　　2/12　　　3Q　　　-15.94
<1938> 日リーテック 　東Ｐ　　 +6.25 　　2/12　　　3Q　　　 66.57
<9031> 西鉄 　　　　　東Ｐ　　 +5.48 　　2/12　　　3Q　　　 29.31

<1975> 朝日工 　　　　東Ｐ　　 +5.29 　　2/12　　　3Q　　　 51.31
<6383> ダイフク 　　　東Ｐ　　 +4.73 　　2/12　本決算　　　　3.68
<6294> オカアイヨン 　東Ｐ　　 +4.65 　　2/12　　　3Q　　　　6.67
<1662> 石油資源 　　　東Ｐ　　 +4.53 　　2/12　　　3Q　　　　5.24
<4041> 日曹達 　　　　東Ｐ　　 +4.36 　　2/12　　　3Q　　　 21.67

<6744> 能美防災 　　　東Ｐ　　 +4.33 　　2/12　　　3Q　　　　8.14
<5981> 東京綱 　　　　東Ｐ　　 +4.26 　　2/12　　　3Q　　　 37.61
<4246> ＤＮＣ 　　　　東Ｐ　　 +4.11 　　2/12　　　3Q　　　 28.25
<5831> しずおかＦＧ 　東Ｐ　　 +4.08 　　2/12　　　3Q　　　 32.34
<4082> 稀元素 　　　　東Ｐ　　 +3.77 　　2/12　　　3Q　　　 15.56

<7242> カヤバ 　　　　東Ｐ　　 +3.60 　　2/12　　　3Q　　　113.70
<6273> ＳＭＣ 　　　　東Ｐ　　 +3.24 　　2/12　　　3Q　　　　1.79
<3561> 力の源ＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.96 　　2/12　　　3Q　　　-10.84
<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｐ　　 +2.91 　　2/12　　　3Q　　　 65.43
<7550> ゼンショＨＤ 　東Ｐ　　 +2.89 　　2/12　　　3Q　　　　7.02

<1780> ヤマウラ 　　　東Ｐ　　 +2.85 　　2/12　　　3Q　　　 25.98
<9024> 西武ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +2.37 　　2/12　　　3Q　　　 -5.86
<4337> ぴあ 　　　　　東Ｐ　　 +2.31 　　2/12　　　3Q　　　186.80
<3276> ＪＰＭＣ 　　　東Ｐ　　 +2.30 　　2/12　本決算　　　 10.02
<7202> いすゞ 　　　　東Ｐ　　 +2.27 　　2/12　　　3Q　　　 -6.11

<6525> コクサイエレ 　東Ｐ　　 +2.11 　　2/12　　　3Q　　　-19.42
<9409> テレ朝ＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.82 　　2/12　　　3Q　　　 58.66
<429A> テクセンド 　　東Ｐ　　 +1.77 　　2/12　　　3Q　　　　5.87
<8511> 日証金 　　　　東Ｐ　　 +1.63 　　2/12　　　3Q　　　　9.51
<3156> レスター 　　　東Ｐ　　 +1.47 　　2/12　　　3Q　　　　2.31

<4922> コーセーＨＤ 　東Ｐ　　 +1.41 　　2/12　本決算　　　 -2.16
<8154> 加賀電子 　　　東Ｐ　　 +1.36 　　2/12　　　3Q　　　 12.99
<7990> グロブライド 　東Ｐ　　 +1.28 　　2/12　　　3Q　　　　1.91
<9025> 鴻池運輸 　　　東Ｐ　　 +1.15 　　2/12　　　3Q　　　　5.89
<6539> ＭＳジャパン 　東Ｐ　　 +1.04 　　2/12　　　3Q　　　　3.36

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース