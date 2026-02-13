映像データの盗難を防止する！ネットワークレコーダー用セキュリティラック
サンワサプライ株式会社は、ネットワークレコーダーを盗難やホコリ、熱から守る鍵付きセキュリティラック「RAC-SLBOX6FA」を発売した。前扉にアクリル板を採用し内部の稼働状況を目視で確認できます。放熱用ファンを標準装備しており、大切な機器を安全かつ安定した環境で管理できる。
■機器の持ち出しを防ぐ！
防犯カメラが捉えた映像データはNAS（ネットワークレコーダーなど）に保存される。そのNASが盗難に遭ってしまうと、証拠となる映像がすべて失われてしまう。防犯カメラとNASを組み合わせたシステムにおいて物理的な盗難対策は非常に重要だ。
■配線に便利なケーブル口付き
背面にケーブル口付きパネルを装備している。パネルを上下を反対にして取り付けることで、ケーブルの配線を上向きにも下向きにも設置できる。
■ホコリの侵入を防ぐ防塵仕様
高密度の吸気フィルターが粉塵の侵入を抑え、内部の環境をクリーンに保つ。扉まわりにはクッション材を装備し密閉性をアップ。ホコリの侵入を防止する。
■放熱ファンで熱がこもりにくい
換気扇と同じ仕組みのファンがラック内のパソコンの熱を排出する。
■前扉は開けたまま固定できる
前扉は開けたまま固定できるので機器の出し入れに便利だ。
■透明アクリル扉を装備
中の機器の稼働状況が目視で確認できる。
■スタッキングできる
5台までスタッキング可能だ。
■中棚取り付け可能
別売のEIA用スリット付棚板（CP-SVNT1UBKA）の取り付けが可能だ。
■ゴム脚付き
設置面への傷つきを防止する。
