日大藤沢高校が公式XでOBを紹介

今年の高校サッカー選手権でベスト8入りを果たした日大藤沢高校サッカー部が、公式「X」アカウントで、OBのJリーガー全14選手を紹介。

豪華な顔ぶれに「こんなに！」と驚きの声も挙がっている。

今年度の高校サッカー選手権で2年ぶり8度目の出場を果たし、ベスト8まで進んだ神奈川・日大藤沢高。これまで多くのサッカー選手を輩出しているが、公式「X」アカウントでは「今季の明治安田J1、J2・J3百年構想リーグに所属しているクラブに在籍するOB 14名を紹介」「また、JFLや地域リーグ、海外リーグ、クラブスタッフとして活躍しているOBも沢山います！皆様OBへの応援もよろしくお願いいたします」と、OBに注目をして欲しいと呼びかけた。

この投稿に付けられたOBの一覧表では、FC町田ゼルビアのDF中村帆高や清水エスパルスのDF住吉ジェラニレショーン、浦和レッズのMF植木颯、ジェフユナイテッド千葉のMF猪狩祐真、水戸ホーリーホックのDF小野優日のJ1クラブ在籍の5人を一段目に、全14選手が顔写真入りで紹介されている。

ファンからは「こんなに！」「中村帆高選手、名門日大藤沢出身なんですね」「母校のこういう応援を背に受けて……猪狩、今年はがんばれ！」「今シーズンは帆高の活躍に期待！」と、驚きや期待する声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）