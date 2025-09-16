【REANIMAL（リアニマル）】 2月13日 発売 価格： 通常版 5,720円 デラックスエディション 8,470円（Xbox Series X|S版のみ8,500円）

THQ Nordic Japanは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ホラーアドベンチャー「REANIMAL（リアニマル）」を2月13日に発売する。価格は通常版が5,720円、デラックスエディションが8,470円（Xbox Series X|S版のみ8,500円）。

本作は、「Little Nightmares I & II（リトルナイトメア1 & 2）」のクリエイターが贈る協力型ホラーアドベンチャー。プレーヤーは行方不明の友達を助け、故郷の島から逃げ出そうとする兄弟を操作する。海、そして陸を進み、頭を使って生き残り、闇の秘密と向き合わなければならない。

「REANIMAL（リアニマル）」の特長

希望のあるホラー

本作では、究極の状況に置かれた2人の孤児が希望を追い求める姿が描かれており、張り詰めた空気や、重い雰囲気が味わえる。

暗闇に包まれた歪んだ世界

興味深くも恐ろしい世界を冒険可能。ここではメインの道はストーリーの一部にすぎない。危険な旅の途中、それぞれ物語のある不思議な場所を発見できる。

恐怖溢れる冒険

Tarsier Studiosのビジュアル・スタイルで新たな歪んだクリーチャーや、傷ついた子供のキャラクターが生み出された。子供たちの過去は直接彼らのデザイン、そして彼らを追うモンスターのデザインに影響している。

恐怖を共有

シングルプレーヤーはもちろん、ローカル、そしてオンラインの協力プレイに対応。「REANIMAL」では共有のダイレクト・カメラを使うことで、緊迫感と恐怖を演出している。

(C)2026 TARSIER STUDIOS(R) AB. REANIMAL(R) is developed by TARSIER STUDIOS(R) AB and published by THQ Nordic(R) GmbH. THQ(R) and THQ Nordic(R) are registered trademarks of THQ Nordic(R) AB, Sweden. All related rights, titles, trademarks, logotypes, and copyrights used in REANIMAL(R) are the exclusive property of TARSIER STUDIOS(R) AB unless specifically stated otherwise. All rights reserved. Unreal Engine, Epic Games, Inc. Unreal, Unreal Technology, and the Powered by Unreal Technology and any respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. All related other marks, trademarks, logos, and copyrights are the exclusive property of their respective owners. All rights reserved.