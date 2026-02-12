ファミリーレストラン「ガスト」の公式「X」アカウントが、「アイツがもうすぐ帰ってくる…」と、あるメニューが復活することを“におわせる”投稿をし、SNS上で「楽しみ」との声が上がっていました。2月12日、グランドメニューがリニューアルし、「希少赤身ステーキ」の復活販売が開始されました。

【画像】やば…めちゃお得！ コチラがガストの「希少赤身のステーキ」メニューです！ おいしそう！！（8枚）

「希少赤身ステーキ」が復活！

「希少赤身ステーキ」は前回販売時、数量限定で提供されていたメニュー。今回、グランドメニューに追加された「赤身ビーフステーキ 約100g」（1099円、以下、税込み）は、赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選した一品。程よい赤身を残した焼き方や、塩コショウの味付けのバランスにもこだわっています。

さらに、平日17時まで限定のランチメニューに、「グリルメニューランチ」が登場。グリルメニューの一部商品を対象に、単品価格はそのまま、セットが「実質0円」となります。

「赤身ビーフステーキ 約100g」は単品価格1099円のまま、「赤身ビーフステーキ 約100gランチ」として、ライス（大盛り無料）またはパンと日替わりスープがセットに付きます。

X上で新しいグランドメニューの情報が発表されると、「ガストのステーキ、待ってました！」「赤身ステーキ復活はエモすぎん？」「おいしいやつ」「大盛り無料はありがたい」と喜びの声が上がっています。

平日限定のランチメニューはほかに、対象のパスタに「実質0円」でセットサラダ、ドリンクバー、日替わりスープが付く「パスタランチ」も登場。

また、対象のアルコール＆ノンアルコールドリンク9種が終日一律で219円提供されます。セットドリンクバーは旧価格290〜390円のところ、250円となり、最大100円以上値下げ。新トッピングでカスタマイズできるサラダ、小さめのデザート、フルーツサワーのメニューが追加されるなど、ほかにも大幅なリニューアルが行われています。