宮根誠司「ミヤネ屋」今秋での終了を生放送で発表
【モデルプレス＝2026/02/12】フリーアナウンサーの宮根誠司が2月12日、自身がMCを務める読売テレビ・日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（毎週月曜〜金曜午後1時55分〜）にて、同番組が今秋9月をもって終了することを発表した。
番組終盤、宮根アナウンサーが「9月をもって卒業させていただくことになりました」と9月末での番組の終了を発表。スタッフへの感謝を述べ、「9月末になりますのでまだ半年頑張っていきたいと思いますので、『ミヤネ屋』をよろしくお願いいたします。ひょっとしたらやめるのやめた、って言う可能性もありますので、そのときはまたご報告させていただきます」とユーモアを交えて呼びかけた。
番組は2006年に放送を開始し、翌年より日本テレビ系での放送がスタート。一部では番組の終了が報じられていたが、今回が正式な発表となった。（modelpress編集部）
情報：読売テレビ・日本テレビ
◆宮根誠司アナ「ミヤネ屋」今秋放送終了を生発表
◆「ミヤネ屋」2006年より放送開始
