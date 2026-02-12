この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】1.会社帰りに向かう先は…」と題した動画を公開。実際の浮気調査において、調査対象者が会社帰りにどこへ向かうのかを尾行する様子を公開した。



動画は、依頼者と見られる女性が調査員から報告を受けている場面から始まる。女性は「気持ち悪いですね」「なにこの女」などと発言しており、パートナーの浮気に関する報告を受けている様子がうかがえる。



続いて、場面は実際の調査現場へ。調査員は、対象者が会社から出てきたところを捕捉し、尾行を開始する。対象者は当初、駅の方面へ向かって歩いていたが、途中で進路を変更。「駅じゃないな」という調査員の報告の通り、ある繁華街（動画内では「〇〇町」）の方へと向かっていった。



今回の動画では、対象者が会社帰りにまっすぐ帰宅せず、繁華街へ向かったという事実までが記録されている。タイトルに「1.」とあることから、この後の対象者の行動や調査の行方について、続編の公開が示唆される内容となっている。