【探偵が明かす】会社帰りのターゲットはどう動くのか？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】1.会社帰りに向かう先は…」と題した動画を公開。実際の浮気調査において、調査対象者が会社帰りにどこへ向かうのかを尾行する様子を公開した。
動画は、依頼者と見られる女性が調査員から報告を受けている場面から始まる。女性は「気持ち悪いですね」「なにこの女」などと発言しており、パートナーの浮気に関する報告を受けている様子がうかがえる。
続いて、場面は実際の調査現場へ。調査員は、対象者が会社から出てきたところを捕捉し、尾行を開始する。対象者は当初、駅の方面へ向かって歩いていたが、途中で進路を変更。「駅じゃないな」という調査員の報告の通り、ある繁華街（動画内では「〇〇町」）の方へと向かっていった。
今回の動画では、対象者が会社帰りにまっすぐ帰宅せず、繁華街へ向かったという事実までが記録されている。タイトルに「1.」とあることから、この後の対象者の行動や調査の行方について、続編の公開が示唆される内容となっている。
動画は、依頼者と見られる女性が調査員から報告を受けている場面から始まる。女性は「気持ち悪いですね」「なにこの女」などと発言しており、パートナーの浮気に関する報告を受けている様子がうかがえる。
続いて、場面は実際の調査現場へ。調査員は、対象者が会社から出てきたところを捕捉し、尾行を開始する。対象者は当初、駅の方面へ向かって歩いていたが、途中で進路を変更。「駅じゃないな」という調査員の報告の通り、ある繁華街（動画内では「〇〇町」）の方へと向かっていった。
今回の動画では、対象者が会社帰りにまっすぐ帰宅せず、繁華街へ向かったという事実までが記録されている。タイトルに「1.」とあることから、この後の対象者の行動や調査の行方について、続編の公開が示唆される内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
「妻のバッグから見慣れないローションが…」趣味の社交ダンスが招いた悲劇、夫が語る裏切りの一部始終
生保レディの妻を信じたい夫の願いは無残にも…探偵が暴いた「営業」という名の顧客との密会
【浮気調査の現場】居酒屋からラブホテルへ…探偵が捉えた動画編集仲間との密会の決定的瞬間
チャンネル情報
PIO探偵事務所は業歴52年に及ぶ経験と全国24都府県の弁護士協同組合特約店加盟業者として30年以上の実績を持つ探偵社です。また、弁護士先生方をはじめ、法人様や個人のお客様から年間12,000件を超える多種多様なご依頼をお受けし、様々な問題の解決に向け、当社の機動力・調査力を駆使し、納得の結果を実現してまいります