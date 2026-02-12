体格的なハンデを覆し、長野五輪で世界の頂点に立ったスピードスケート選手・清水宏保（しみずひろやす）さん。

現在はリハビリ・介護領域やフィットネス、高齢者住宅などの事業を手がける実業家として、「健康産業」を軸に活動しています。

36歳で競技人生を終えた当時、直面したのは「社会的スキルはゼロ」「この先どうすればいいのかわからない」という強い不安でした。

それでも、競技人生で培った思考と行動力を起点に、次のキャリアへと踏み出していきます。

前編では、常識を覆し続けた現役時代の考え方と、引退後にどのようにキャリアを転換していったのかをひも解きます。

やりたいことが見つからない、将来に漠然とした不安を抱える若手ビジネスパーソンにとっても、キャリアを考えるヒントが満載です。

「無理」を覆し続けた選手時代

――清水さんのキャリアを教えてください。清水さんは、3歳からスケートを始められたんですよね。

そうですね。子どものときに体が弱く、持病の喘息を克服するために始めました。

――1998年の長野五輪。体の大きな海外選手に勝つ姿は、日本中に勇気を与えました。

体重別ではないスポーツだからこそのやりがいがありましたね。身長が大きく手足が長い人が有利な中、僕は160センチくらいしかありません。190センチくらいの選手に囲まれながら、表彰台の一番上に立つ姿を見せられたのは良かったと思います。

――清水さんが活躍する前は、スピードスケートは小さい人が勝てる競技だと思われていませんでしたよね？

当時はもっとひどい時代で、僕が高校生のころは、「身長が180センチ以上ないと日本代表になれない」という基準もあったんです。体が大きく、除脂肪体重（体重から脂肪を引いた体重）が80キロ以上ないと世界では戦えないとされていました。

高校の監督が、「その基準に達していないけど、いい選手がいる」と交渉してくれて、最終的にはタイムを出したので日本代表になることができたんです。

――実力で基準を変えたのですね。現役時代のインタビューで、「モチベーションは覆すこと」とおっしゃっていましたが、まさに覆し続けた選手生活だったのですね。

「向いている」「向いていない」とザルにかけられるのは、どのスポーツでもあると思います。それで言うと、僕は「向いていない」に分類される選手でしたから。

それは、アドレナリンが出ますよね。 「ダメだ」とか「無理だ」と言われると、燃えるタイプではあります 。

世界一になれた理由は“精神力”と“工夫”

――喘息を持ち、体も小さかった清水さんが、世界一になれたのはどうしてだと思いますか？

喘息が出るからトレーニングできないではなくて、10メートルでもいいから全力で走って、回復したらまた走れるだけ走って……というのを繰り返していました。休みながらでも諦めずに続けることで、走れる距離がどんどん伸びていくんですよ。破壊と再生を繰り返す中で、精神も肉体も強くなっていく。だから、もともと体が丈夫だったら、逆に諦めていたかもしれないですね。病気だったから心が強くなれました。

それと練習では常に人と違うことをして、スケートの刃の置き方を1ミリずつ変えるなどの工夫をしていました。

――独自の工夫でいうと、試合前に食べる量を減らし、ヨガで内臓の位置を変え、お腹をペタンコにしていたとも聞きました。それによって、前傾姿勢をつくりやすくしていたと。

それは、 チーターが走っている映像を見て思いついた んです。「チーターはなんで速いのかな？」と観察すると、お腹がへこんでいて、骨盤がよく動いていて、背骨もサスペンションのように衝撃を吸収しながら動いている。これがスピードスケートのポジションとすごく似ていて、参考になったんですよね。それからお腹を空かせてへこませること、骨盤と背骨が柔軟に動く筋肉をつくり上げることを意識するようになりました。

――あらゆるところから、スケートに生かせることを探していたのですね。

本当に日常生活のすべてがスケートでしたね。交差点を渡るときも、赤から青に変わる瞬間でバッと足を出したり。階段を上るときもコーナーワークのように体重移動を意識しながら上ったり。休みの日は、彼女にどこか行きたいと言われても「オフだから行かない」と体を休めることに集中していました。それだけスケートが、好きだったんでしょうね。

――本当にすべてを注いでいたから金メダルが獲れたんですね。

それと、気持ちの面で不安材料をつくることが嫌だったんです。オフシーズンにダメな生活をしてしまうと、やっぱり勝てないし、不安な自分しかいない。それで負けて、涙を流したこともあります。

それが嫌だったから、オリンピックのシーズンは全力でやり切って、「今日はやったぞ。これで負けたのならもう仕方がないんだ」と思えるように、一日一日を過ごしていました。そういう努力が精神的なバックボーンをつくりましたね。

セカンドキャリアで直面した不安と転機

――長野五輪で金メダルを獲られたのが23歳。そこからソルトレークとトリノの五輪にも出場し、36歳まで現役生活を続けられました。スピードスケート選手としては長いキャリアだと思いますが、どうしてこの年齢までやられたのでしょうか。

2010年に引退したんですが、もう一回オリンピックに出たい思いがあったんです。表彰台に上がるだけを目的にせず、オリンピックへの挑戦を、最後までもがいてやってみたかった。その限界が最後のバンクーバーオリンピックでした。バンクーバーには出られなかったんですけどね。

――アスリート期間中に、次の人生を考えていましたか？

いえ。現役時代はほとんど競技のことしか考えていませんでした。もちろん、迷いはありましたよ。「将来なにをやろう……」と思っていたけど、それは10％くらい。スケートの邪魔になってしまうので、考えないようにもしていました。

――引退後の人生が白紙という状況は、怖くなかったですか？

怖いですよ（笑）。本当に「どうするんだろう」と思っていました。自分は一般的な受験勉強もしたことがないし、スポーツしかやってこなかった。パソコンもろくにできない。社会も知らない。36歳で10年以上の出遅れ。もう不安でしかなかったです。

――それは、多くのアスリートが抱えている悩みだと思います。そんな中、引退直後に、すぐ次の目標を見つけられたのでしょうか。

現役時代から喘息の啓発活動をしていたので、引退して1年は喘息に関する講演の仕事をいただいていました。

その講演を見たとある病院の先生に「清水くん、そういう活動をしているのなら医療の勉強をしてみたら？」と声をかけてもらったんです。それがきっかけで、 日本大学大学院で医療経営学修士（MBA）を取得しに行きました 。そこから、自分が引退した後にやるべきことが、少しずつ見えてきたんです。

――それが、リハビリ施設や高齢者施設などの運営だったんですか？

リハビリにしても高齢者施設にしても、専門領域になりすぎて、楽しくない場所になっている側面があります。でも、たとえば「デイサービスに行きたくない」という人でも、トレーニングジムのようになれば行きたくなるかもしれない。僕のような専門家ではない元スポーツ選手が、各目的のために明るい施設づくりをしようと考えました。

今、僕の会社でやっている事業はすべて、「健康産業」です。介護とスポーツをミックスさせることによって、新しいものをつくる。その結果、 社会に対して健康意識を広げ、地域に根付いて必要とされる企業でありたい と思っています。

――現在、仕事のやりがいは感じますか？

やっぱり人と関わる仕事は、すごくやりがいはありますよね。生活の質を変えてあげられますから。

――引退後が充実するアスリートと、そうでない人がいると思います。なにが違うと思いますか。

なにが違うんだろう……。上手くいかない人は、やりたいことを見つけられていないだけだと思うんですよね。だからこそ、見つけに行く作業をしてほしいです。

僕は、大学院に通えたことが「見つけに行く作業」になりました。そこでいろんな業界の人と出会い、いろんな施設を見に行く中で、「こんなことができるんじゃないか」と思うようになりましたから。

――キャリアをチェンジする上で大切な心構えはありますか？

今やっていることを、最後の辞める間際でもいいから、とことん全力でやり切ってみる。 「もういいよ、お腹いっぱい」というまでやる 。そうすると、その世界に対して未練がなくなるんですよね。

僕のスケート人生も、最後はボロボロだったんですよ。怪我もして、最下位にもなって、後輩にも負けて、オリンピックにも行けなくて。「もうスケートは滑りたくない」と思ったときに、「ゼロからスタートしよう」と新しいスタートを切れたんです。

今はスポーツやスケートに対して、完全に親目線になりました。イチ視聴者になっていて、自分が元アスリートだという感覚すらなくなっている（笑）。本当にやり切ったから、未練なく次の世界に行けたんだと思います。

後編では、引退後の仕事でつまずいた経験や、モチベーションを保つために意識してきたこと、そしてキャリアに悩む人へのメッセージを紹介します。

プロフィール 清水宏保（しみずひろやす） 清水宏保（しみずひろやす） 1974年、北海道帯広市出身。3歳からスケートを始め、1991年に日本高校新記録（500m）を出し、さらに全日本スプリントで総合4位に入賞し脚光を浴びる。1993年には18歳でワールドカップ初出場初優勝という快挙を成し遂げ、世界のトップスケーターの仲間入りを果たした。その後、長野五輪500mで金メダル、1000mで銅メダル、ソルトレークシティー五輪で銀メダルを獲得するなど、長年にわたって世界のスピードスケート短距離界の第一人者として活躍を続ける。2010年3月に現役を引退した後は、札幌市にリハビリ・通所介護事業、訪問看護事業、フィットネススタジオ事業、高齢者住宅事業など多角的にサービスを提供する株式会社two.sevenを設立し、経営者として積極的に活動。また、講演会の出演や執筆活動など、文化人としての顔も持つ。 X（旧Twitter） @shimizuhiroyasu Instagram @shimizu27hiroyasu YouTube 清水宏保 太ももチャンネル X（旧Twitter） @shimizuhiroyasu Instagram @shimizu27hiroyasu YouTube 清水宏保 太ももチャンネル

