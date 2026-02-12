ミラノ・コルティナ五輪、ジャンプ混合団体で銅

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本が銅メダルを獲得した。高梨沙羅（クラレ）にとっては、スーツ違反で失格となった北京大会のリベンジだ。そして表彰式が終わり、日本の4人が並んで撮影した写真であらわになった高梨の“凄み”に、日本のファンが驚いている。

日本の4選手が首からメダルを下げ、肩を組んで並んだ写真。それぞれが愛用の板を手にしている。4人の身長の差が大きく、頭の位置はでこぼこ。最も高い小林陵侑は172センチ、女子でも丸山希は161センチあるが、高梨は152センチとひときわ小さい。

これはジャンプの世界では、使える板の長さが短くなることも意味する。体格指数（BMI）を算定基準として、最大でも身長の145％までの板しか使えない。日本の4人が並んだ写真では、高梨の使っている板が他の選手よりかなり短いこともわかる。浮力を得るには、小さな身体も短い板も不利だ。

その条件の中で、世界の第一線で戦ってきた高梨にXでは驚きの声が並んだ。

「この短さであの精度を出せるのは本当にレベルが違いますね」

「高梨を実際に見ると本当に小さい体なんだよね」

「この短さの板を乗りこなすのは簡単じゃない。技術とセンスが別格」

「面積が全然違うじゃん」

高梨は15日（同16日）、女子ラージヒルに出場する。



（THE ANSWER編集部）