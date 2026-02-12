中原るんさんの漫画「面接の途中でブチ切れて帰ってきた話」がインスタグラムで2100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

新卒採用の就職活動で挑んだ面接でのこと。3人1組で行われたグループ面接で、他の2人は華やかな経歴を持っていました。面接官の態度も露骨に違って…という内容で、読者からは「強い」「私もそう思ってやります！」などの声が上がっています。

開始5分で察した「自分には興味がない」という空気

中原るんさんは、インスタグラムでエッセー漫画などを発表し、公式ブログで作品を紹介しています。中原るんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

中原さん「私が就活をした時期は就職氷河期だったのですが、年月を経て思い出すと、なかなかファンキーな面接をしていたなあと思って漫画にしました」

Q.ここに至るまでも、面接官は失礼な態度だったのでしょうか。

中原さん「最初は普通に接してくれていたと思いますが、始まって5分たった頃には『自分に興味がない』ということがよく分かる対応だったと思います。ただ、『私が繊細だった説』もありますし、グループ面接という場なので、採用する気のない学生に塩対応になることは当然のことだと思います」

Q.今、就活に苦しんでいる人にアドバイスはありますか。

中原さん「世界は広いです。ウルトラスーパー業種があり、職種があります。仕事も、お金の稼ぎ方もごまんとあります。うまくいかないときはその業界から離れて考えてみたり、中小を狙ってみたりするのもありだと思います。

大学を出てから13年。業界1位の大手で正社員、メガバンクのグループ企業で派遣社員、社員8名の有限会社で取締役、現在個人事業主…と、本当にいろいろなところで仕事をしてきましたが、私は『業界1位の大手正社員』が、一番居心地悪かったです。

社員8名の会社は、自分以外は『勤続30年』みたいな年配の方ばかりでしたが、入社したときから本当にかわいがっていただいて、すごく楽しかったです。通勤時間は自転車3分、『有休ないけど融通利く』が合言葉で、有事の際には皆で休ませてくれたり、協力したり、昔の村社会みたいな感じで自分には合っていました。

中小企業は常に人不足で、若い人は特に重宝されます。今悩んでいる若い人は、大手ばかりでなく、視野を広げていろいろ見てほしいです。

とはいえ、就活は心身ともに疲れると思います。休み休み頑張ってくださいね」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

中原さん「『私は自分のことを“優秀”だと思って就活しました！』といった楽しい成功体験を多く語っていただいているので、悩んでいる方はぜひインスタグラムのコメント欄を見てほしいです。

中には『“会社に呼んでいただいた”でしょ？ やり返してやった、なんて幼稚すぎます』みたいな批判もあるのですが、まさにその通りで、己の行動は全て賛否が分かれるものだと思っています。

もちろん共感してもらえたり、前向きなコメントをもらえたりできたらうれしいですが、どう感じたか伝えてもらえること自体が本当に大切だと思っています。読者の方には忌憚（きたん）のない意見をたくさんお寄せいただけるとうれしいです」