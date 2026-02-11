平井 大が、新曲「答え合わせは、デザートのあとで。」を本日配信リリースした。

この楽曲は、テレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』内で1月から放送されているドラマ企画「あざと連ドラ」第13弾『あざとい恋愛レシピ』の主題歌にもなっているアップテンポな1曲で、日々を懸命に生きるあなたの背中をそっと押してくれる作品に仕上がっているという。

さらに、現在開催中の全国アリーナツアー＜HIRAIDAI TOUR 2025＞のファイナル公演が、本日大阪城ホールにて開催される。U-NEXTでの独占生配信も決定しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜HIRAIDAI TOUR 2025＞U-NEXT配信リンク 平井 大特集ページ：https://t.unext.jp/r/hiraidai

「HIRAIDAI TOUR 2025」視聴ページ：https://t.unext.jp/r/hiraidai_live