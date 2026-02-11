カフェへの飲食物の持ち込み行為がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】なぜカフェでペヤングを…

「今カフェいるんだけど、隣に来た大学生ぽい2人組が飲み物とペヤング持ち込んで食べ出しててびっくりした笑 匂いがすごくて、最悪や〜って思ってたら店員さんが来て飲食の持ち込みダメなのでお帰りくださいって言われてて帰らされてた やばくない……？店員さんありがとう 」



と自身の体験を紹介したのは大学生の莉亜さん（@Li__u_u_4）。



SNSでは時おり飲食店に飲食物を持ち込む行為が話題になるが、大半は日本の習慣にうとい外国人によるものだった。しかし今回はいい年をした日本人…。



莉亜さんにお話を聞いた。



ーーどんなカフェだったのでしょうか？



莉亜：チェーン店です。席数は多めで、落ち着いた雰囲気で1人でも入りやすいカフェでした。



ーーペヤングの持ち込みをご覧になった際のご感想を。



莉亜：男性2人組だったのですが、最初私もびっくりして、「え！？」って思わず2度見しました。とにかく匂いがすごくて迷惑だったのでやめてほしいと思いました



ーーご投稿に対し大きな反響がありました、



莉亜：こんなに反響があったのは初めてでびっくりしてます。引用やリプ欄を見てみると、他にもカフェ等で飲食物を持ち込んでいる方を見たことがあると多数コメントがあり常識のなさに驚きました



SNSユーザー達から



「カフェの店員です！ 家で作ってきたお弁当を堂々と食べる方もいるし、何も買わない人もいます笑」

「この前、普通電車の中で緑のたぬきを食べてる女子高生がいました。すごいにおいでしたよ(笑) 最近の若い人の常識って、ちょっと理解できません。」

「昔、マックに6人組の若者が来てそのうちの2人がカップ麺持ち込んで食べてたら、店員が来て追い出されてました。 4人は注文してたんですが、2人だけ追い出すわけにもいかず全員出て行きました。 また、ケンタで女子中学生が何も注文せずに座って待ち合わせが揃ったらそのまま出てくのも見たことあります」

「非常識な若者が増えたな、と思う。と同時に、非常識な若者を量産している両親の年代を考えると自らを恥じることも多い。教育とか躾は、代々受け継がれるべきものだからね。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはどう感じただろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）