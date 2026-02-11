「ようやく、です」三菱デリカミニ開発者が明かした、フルモデルチェンジの「本来の姿」
今や三菱自動車の屋台骨を支える存在である「デリカミニ」。新型デリカミニは、太いDピラー、専用インテリア、ダイヤル式モードセレクターなど、「デリカミニらしさ」を徹底追求しています。ところで、デリカミニのベース車両は、日産「ルークス」と共通。日産との共同開発、三菱自動車的にはやりにくくなかったんでしょうか。日産との力関係は……？（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）
2025年12月からスノーボードを解禁したスキー場へ
みなさまごきげんよう。
フェルディナント・ヤマグチでございます。
今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。
週末はスキーに行っておりました。
高い晴天率を誇る、ブランシュたかやまスキーリゾート。今シーズンからスノボも解禁されましたが、名称は「スキーリゾート」のままなんですな。
東京からのアクセスがよく、コース整備が行き届いているので、最近はよく通っています。
晴天率が高いということはイコールで雪がほとんど降らない。長野県でも雪のほとんどは日本海側に落ちてしまう。災害級の大雪が降ってもこちらはピーカンです。
この降雪機、見ると美しいですが、氷の結晶が顔に当たると結構痛い。避けて通らないと本当に「痛い目」に遭います。
白樺湖のホテルを取ったのですが、このエリアには珍しく夜中に結構な量の雪が降りました。フェル号ハイエースは、ディーゼル4駆の寒冷地仕様車。本領を発揮しました。
ゲレンデは、週末なのに心配になるほどガラガラでした。良いスキー場なんですけどね。「俺の地元」的なローカル色が強すぎるのかもしれません。リフトからボーダーを怒鳴るじいさんとかいるんですよ。何らかの対策を考えたほうがよろしいかと……。
ということで本編へと参りましょう。
今や三菱の金看板。「デリカミニ」の商品戦略担当者インタビュー後編です。