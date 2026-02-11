寒い日にカイロを貸してもらった猫ちゃん。まるで使い道を知っているかのような「意外な行動」に出て…？健気な温まり方に、悶絶する人が続出しています。

話題の投稿は591万回以上表示され「おつめたてないのえらい！よいこ！天才！かわいい！！」「隣に香箱座りして「あったかいねぇ！よかったねぇ！」って言いてぇ…」「いちばん冷えるところですもんね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：寒い冬、猫に『カイロ』を貸してあげた結果…おててを見ると→とんでもなく尊い『心温まる光景』】

カイロを使いこなす驚きの姿

Xアカウント「菅田ホタテ」に投稿されたのは、暖を取る姿が愛らしい猫ちゃん。寒い日に飼い主さんがカイロを貸してあげたところ、猫の「菅田」ちゃんはなんと自ら前足を乗せ、ピンポイントで肉球を温め始めたのだそうです！

誤飲や火傷の恐れがあるため、カイロは30秒ほどで回収し、その後は暖房で温まってもらったとのこと。カイロに乗せた前足が少し「ぎゅっ」としているようにも見えて、温かさを堪能している様子が伝わる微笑ましい瞬間でした。

菅田ちゃんは沖縄で保護されたため、寒がりだといいます。冬は同居猫のホタテちゃんと一緒にこたつに潜って過ごすのが定番。

他にも毛布に包まれたり、床暖房の上で全身を伸ばしたりと、冬の温かさを全力で楽しむ菅田ちゃんの姿は、見ているこちらまで幸せな気持ちにしてくれます。

尊すぎる姿に「愛おしい」と悶絶続出

カイロで温まる菅田ちゃんを見たXユーザーたちからは「その温めたお手手で触って欲しいー」「お利口さんすぎる」「おてて つめたいもんね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「菅田ホタテ」では、菅田ちゃん、ホタテちゃんの日常が投稿されています。

