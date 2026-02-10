2026年2月9日、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が自身のYouTubeチャンネルを更新。SNSニュースについて言及する「1人賛否」の動画を公開した。

まず最初に取り上げたのは、平野紫耀が座った椅子と机がオークションにかけられた件について。これには「ええわけないやろ」「何してんねん」とコメント。平野が訪れたのはサンドウィッチ店で、オークションは店舗のインスタグラムにて行われたそう。ただ粗品は「オークションにもなってない」「入札金額が不透明」「全員に嘘つける」と語り、「やめてくださいね」と購入しないように投げかけた。

次に取り上げたのは、Def TechのMicroが逮捕された件について。粗品は相方のShenについて「心配やろうな」と言いつつ「相方も調べろ～」と言及。「しつこくハモってたからね」と冗談でコメントをした。

次は、市村正親と篠原涼子の息子である市村優汰に、未成年飲酒・喫煙疑惑が浮上している件について。粗品はやらかす子どもの親は「ただええ人なことが多い」と言及し、「可愛そうやわ」と同情。「もっとキモイやつの子どもが暴れろ」「気まずいねん」とコメントをした。

（文＝向原康太）