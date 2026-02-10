ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日に開業25周年を迎えることを記念し、2026年3月4日から2027年3月30日までアニバーサリーイベント“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”を開催！

“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な1年をお届けするこの期間、パークの仲間たちが25周年のテーマを表現したカラフルな衣装に身を包んだスペシャルグッズがラインナップされます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Discover U!!!」アニバーサリーグッズ

発売日：2026年3月2日(月)より順次

販売場所：ロデオドライブ・スーベニア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オンラインストアなど

25周年のテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた自分に出会う「Discover You」と、パークの歩みを再発見する「Discover USJ」の2つの想いが込められています。

このテーマを表現した超カラフルなファッションに身を包んだ、イルミネーションのミニオン、セサミストリート、ピーナッツ、ハローキティたちのグッズが登場します。

ぬいぐるみ・マスコットキーチェーン

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

お祝いのためにパークの仲間たちが大集合した、今しか出会えない特別な「ぬいぐるみ」や「マスコットキーチェーン」です。

見ているだけで元気が湧いてくるような鮮やかなデザインで、25周年の思い出を彩ります。

パレードフラッグ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゲスト自身が“祭り”の一員として参加できる、25周年の必須アイテムです。

クルーとのコミュニケーションツールとしても活躍し、パークの一体感をより強く感じることができます。

イベント期間中は、Vaundy書き下ろしの25周年テーマソング『Destiny Journeys』のリズムに合わせて、ゲストとクルーが一体となって踊る『Discover U!!! タイム』が開催されます。

パレードフラッグを振って、カラフルな仲間たちと一緒に、25周年だけの超刺激的な“祭り”を全身で満喫してください。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Discover U!!!」アニバーサリーグッズの紹介でした。

Minions and all related elements and indicia TM ＆ © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

TM ＆ © 2026 Sesame Workshop

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6021001

TM ＆ © Universal Studios. All rights reserved.

