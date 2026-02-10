¡Ö½Ð»º»þ¤ËÇ¾¤ÎÂçÈ¾¤¬²õ»à¡×¡È¤Þ¤Ð¤¿¤¡É¤Ç¹â¹»¼õ¸³¤·¤¿26ºÐÃËÀ¤Î³Ð¸ç¤È¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤àÊì¤ÎÌ´
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢½¢¿¦¤òµ¡¤Ë¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤äÀÕÇ¤¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¤äËÜ¿Í¤¬¼«Î©¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇ¾¤ÎÂçÈ¾¤¬²õ»à¡×¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó
½Ð»º»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÇ¾¤ÎÂçÈ¾¤¬²õ»à
¡¡Âçºå¤Ë½»¤à¿·µïÍ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤È¤È¤â¤Ë¼«Î©¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯Á°¡¢Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï½Ð»º»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¾¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë»ÀÁÇ¤ä·ì±Õ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¡ÖÄã»ÀÁÇµõ·ìÀÇ¾¾É¡×¤òÈ¯¾É¡£Ç¾¤ÎÂçÈ¾¤¬²õ»à¤·¡¢¸½ºß¤â¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ½ÄêÆü¤ò²á¤®¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ºÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»º±¡¤«¤éÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ÎNICU¡Ê¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤ØµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤É¤³¤«Á°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊì¡¦¿·µï¿¿Íý¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏNICU¤Ë1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾®»ùÉÂÅï¤Ë°Ü¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌó3Ç¯´Ö¤ÎÆþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤äÁÄÊì¤Ê¤É¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ÎÁàºîË¡¤ä¡¢áâ¤ÎµÛ°ú¤Î»ÅÊý¤òÎý½¬¤·¡¢³°½Ð»þ¤Î¼Ö¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¡¢³°Çñ¤Ê¤É¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¡£´ØÅì¤ËÉëÇ¤Ãæ¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÏÅ¾¿¦¤·¤ÆÂçºå¤ËÌá¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¶á¤¯¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âà±¡¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤ËµÙ¤à²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌÜ¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·Ð´É±ÉÍÜ¤äµÛ°ú¤Ê¤É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤òÄË¤á¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤½¤Ó¤ì¤¿¤ê¡¢´°Á´¤Ë½Ï¿ç¤Ç¤¤Ê¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂà±¡¤ÎÍâ½Õ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ»ùÎÅ°é±à¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¡£³°¤Ç¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤â½ù¡¹¤Ë¸þ¾å¡£¤¿¤À¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»È¤¦»Ò¤É¤â¤¬ÃÏ°è¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¾®³Ø¹»¤Ï»Ù±ç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£
¡ÖÄÌ³Ø¤ÎÁ÷·Þ¤ä°åÎÅ¥±¥¢¤Ï¿Æ¤¬Ã´¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤³¤í¤«¤éÍ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«Âç¿Í¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿Íý¤µ¤ó¤Ï¡È¤Á¤ã¤ó¡É¤ä¡È¤¯¤ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¡×¡ÖÍ¥¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤è¤ê¤â¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤Û¤¦¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µ¤´ÉÀÚ³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ç°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ç¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÄÀ¤Ï°é¤Á¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦?¡×
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤Î²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Î²ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ù±ç³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¿Æ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤·¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÁª¤Ö¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Î©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Äê»þÀ©¹â¹»¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ë¤â»²²Ã
¡¡³Ø¹»Â¦¤Ë¤Ï¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º¹ÊÌÅª¤È¤â¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎ¾¿Æ¤Ï¡¢³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Æþ³Ø¸å¤âº¤Æñ¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¸ÍÏÇ¤¦Âç¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ°éº×¤ä¹»³°³Ø½¬¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤â»²²Ã¡£¤ä¤¬¤Æ¶µ»Õ¤¿¤Á¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ³Ø°Ê³°¤Ï´°Á´¤Ë¿Æ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¹â¹»¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤ÇÉ®µ»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÌÌÀÜ»î¸³¤ËÎ×¤ß¡¢ÂçºåÉÜÎ©¤ÎÄê»þÀ©¹â¹»¤Ë¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Äê»þÀ©¹â¹»¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³ØÎÏ¤äÇØ·Ê¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤â¼«Á³¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æþ³Ø¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢²ð½õ°÷¤ä´Ç¸î»Õ¡¢³Ø½¬Êä½õ¤Î¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÖÀª¤¬À°¤¤¡¢¿Æ¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤·¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êü²Ý¸å¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ë¤âÍ¶¤ï¤ì¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦²Ê³ØÉô¤ËÆþÉô¡£¼ø¶È¤Ï18»þ¡Á21»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢½µ2Æü¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤¬¤¢¤ëÆü¤Ïµ¢Âð¤¬23»þ¤ò²á¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤â´·¤ì¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ê³ØÉô¤ÎÍ§Ã£¤äÀèÀ¸¤È¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Îº£¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤â¡Ö¤µ¤é¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î³ÆÂç³Ø¤¬¹Ô¤¦°ìÈÌÆþ»î¤ÏÃÇÇ°¡£ÌÌÃÌ¤ò·Ð¤ÆÊüÁ÷Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢¼«Î©¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¸½ºß26ºÐ¡£¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¼«Î©¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½»¤Þ¤¤¤È¤Ê¤ëÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï²ÈÄíÆâ¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿·Á¤ò¤È¤ê¡¢¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Î©¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡È»Å»ö¡É¤ò»Ï¤á¤¿¡£2023Ç¯¡¢¿·µï¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ï¡¢Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤òÂåÉ½Íý»ö¤È¤¹¤ë¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤ä°ÜÆ°¡¦ÄÌ³Ø»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ï¡¢²ð¸î¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤ò¡¢¿Æ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ¤ÏÃ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¤ËÂ÷¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¡»ã¤òÃ´¤¦¿Íºà¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÃÏ°è¤ÎÃæ³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°¤±¤ÐÇÈÉ÷¤Ïµ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¦´¶¤·¡¢½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ°¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢¼þ¤ê¤âÆ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Êª·ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý²ò¤¢¤ëÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Í¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼«Î©¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤â¼ã¤¤¿Í¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤¬¤¢¤ë¡£º£ÆüÆ§¤ß½Ð¤¹°ìÊâ¤¬¡¢¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£