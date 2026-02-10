¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¸ºÅÀ´íµ¡¤â¡Ä½÷»Ò¤Îµ¡Å¾¤ËÀä»¿¡¡¡ÖÂç¾æÉ×¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤À¡×¼«Á³¤Ë±éµ»½ªÎ»
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¥Ü¡¼¥É¥ê¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥óÁÈ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥¤¥Ñ¡¼¡¦¥®¥ì¥¹¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥ï¥ê¥¨ÁÈ¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ï¤¢¤ï¤ä¸ºÅÀ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¡¢µ¡Å¾¤ÎÍø¤¤¤¿¹ÔÆ°¤Ç²óÈò¡£¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬Àä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥ê¥Õ¥È¡£¥Ý¥ï¥ê¥¨¤Î±¦¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¤È»×¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¡¢»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥®¥ì¥¹¤Îº¸Â¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥®¥ì¥¹¤Ï¡¢±éµ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÎÁ°¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¸µ¤Ë¼ý¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤¹¤ë¤È¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÃæ·Ñ¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î¼Â¶·ÀÊ¤âÀä»¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë5°Ì¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¦¥£¥¢¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡ª¡¡Èà¡Ê¥Ý¥ï¥ê¥¨¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤«²¿¤«¤¬Èà½÷¡Ê¥®¥ì¥¹¡Ë¤ÎÂ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤Á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ºÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤¿¤ï¤Í¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢·ë²Ì¤âRD3°Ì¤È¤Ê¤ë86.18ÅÀ¡£°áÁõ¤Ë¤è¤ë¸ºÅÀ¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥£¥¢¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥×¥í¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
