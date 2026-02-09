ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö¤½¤ì¤À¤é¤±¤À¤«¤é¤Ê¡×¥Í¥Ã¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥Á¥¯¥ê
¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë8ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·ÏÎó¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¡Ê30¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢ËÜÅö¤Ïº£¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¡¢¤È¤«¤Ê¤ó¤«¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¡¢¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¤µ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤é¤±¤À¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤µ¡¢¤â¤¦¤Ò¤É¤¤¤â¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£¤½¤Ã¤Á¤â¤Ò¤É¤¤¤±¤É¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£