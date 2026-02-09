¡ÒÃæÆ»¡¦ÂçÇÔ²ñ¸«¥ë¥Ý¡Ó¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ªÄÌÌë¤Î¤è¤¦¡Ä¡×ÌîÅÄ»á¤Ï´éÌÌ¿¿¤ÃÀÄ¡¢ÃæÆ»ÀßÎ©¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦°Â½»»á¤Ï²ñ¸«¥Ð¥Ã¥¯¥ì¡¢²Ö¤Ä¤±¤âÃæ»ß¤Ç½Å¤¹¤®¤ëÊ·°Ïµ¤¡Ä¤·¤«¤·ÀÆÆ£»á¤ÏÅÞÌ¾¤òÏ¢¸Æ¤·Ï¢·È¶¯²½¤ò¼¨º¶
½°µÄ±¡Áªµó¤Ç²þÁªÁ°¤Î172µÄÀÊ¤¬49µÄÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£ÆÃ¤ËµìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ·Ï¤Î´´Éô¤¬¼¡¡¹¤ÈÍîÁª¤·¡¢²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¡£2·î£¸ÆüÌë¡¢¤ªÄÌÌë¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿ÅÞ¤Î³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌò³ä¤Î´´Éô¤Î°ì¿Í¤¬¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¡¢¸õÊä¼ÔÌ¾Êí¤Ø¤Î²Ö¤Ä¤±¤âÃæ»ß¤Ë¡£Î©Ì±½Ð¿È¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¸øÌÀ½Ð¿È¤ÎÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÅÞ¤Î¾Íè¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âµ¿Ìä¤Ç¡¢¿·ÅÞ¤ÏÁá¤¯¤â³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö²ñ¸«¤âÆÍÁ³¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×ÃæÆ»ÀßÎ©¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿»´ÇÔ¤·¤¿´´Éô
8»þ¤ÎÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¿ô»þ´ÖÁ°¤«¤éÅÞÆâ¤Ï¿¿¤ÃÀÄ
ÃæÆ»¤Ï£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÂçÇÔ¤¹¤ëÍ½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂçÀã¤ÎÅêÉ¼Æü¤ËÆÍÆþ¡£Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖË¿Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸á¸å£²»þ»þÅÀ¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬Í¼Êý¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ë½Ð²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°Â½»½ß¶¦Æ±´´»öÄ¹¡ÊµÜ¾ë4¶è¡Ë¤äÇÏÊ¥À¡É×¶¦Æ±ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡ÊÆàÎÉ1¶è¡Ë¤¬¼«Ì±¸õÊä¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤ÇÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢²¬ÅÄ¹îÌé¡¦¸µ³°Áê¡Ê»°½Å£³¶è¡Ë¡¢»ÞÌî¹¬ÃË¡¦Î©Ì±½éÂåÂåÉ½¡Êºë¶Ì£µ¶è¡Ë¡¢°©ºäÀ¿ÆóÁªÂÐ»öÌ³¶ÉÄ¹¡ÊËÌ³¤Æ»8¶è¡Ë¤éµìÎ©Ì±¤Î½ÅÄÃ¤é¤âµÕÅ¾ÉÔÇ½¤Ë¤ß¤¨¤ëº¹¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¸á¸å8»þ¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤«¤éÅÞÆâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿¿¤ÃÀÄ¤Ç¡¢ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î°úÀÕ¼Ç¤¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸á¸å8»þ¡£ÅÞ´´Éô¤¬³«É¼¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅÞ³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢NHK¤¬¡Ö¼«Ì±²áÈ¾¿ô¾å²ó¤ê300µÄÀÊÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤ËNHK¤Ï8»þ£µÊ¬¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ì±¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¿ô¤ò224¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£³«É¼Î¨¥¼¥í¤ÇÅöÁª³Î¼Â¤òÂÇ¤Ä¡Ö¥¼¥íÂÇ¤Á¡×¤Ç¡¢¾®Áªµó¶è¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±Â¾¸õÊä¤ò°ú¤Î¥¤¹¡Ö³Ú¾¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏµÜ¾ë£´¶è¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Æ±Áªµó¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°Â½»¶¦Æ±´´»öÄ¹¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¾®Áªµó¶è¤ÏÍîÁª³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Â½»»á¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ïµì¸øÌÀ·Ï¤ÎÃæÌîÍÎ¾»¶¦Æ±´´»öÄ¹¤¬ÃÅ¾å¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë½ç¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÌî»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¬µõ¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö³«É¼¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ÇÔËÌ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÀÕÇ¤ÏÀ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¥É¥¿¥¥ã¥ó·à¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤ÏÃæÆ»¤Ï¸á¸å8»þÂæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÃæ·ÑÂÐ±þ¤ÏÃæÌî»á¤¬¡¢£¹»þÂæ¤Ï°Â½»»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¡¢10»þÂæ¤«¤éÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢ÀÆÆ£Å´É×Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈÖÁÈÉ½¡×¤Ë¤â¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·°Â½»»á¤ÏÍîÁª³Î¼Â¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿8»þ²á¤®¡¢¤Ê¤¼¤«ÃÏ¸µµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ·Ñ¤Ç¡Ö¡ÊÍîÁª¤Ï¡Ë»ä¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¡£SNS¤ÎÈ¯¿®¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Î³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï£¹»þÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃæÌî»á¤¬ÃÅ¾å¤Ç°ì¿Í´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¼ÔÃÄ¤«¤éÅÞ¿¦°÷¤Ë¡¢¤Ê¤¼°Â½»»á¤ËÂå¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿¦°÷¤Ï¡Ø¡Ê°Â½»»á¤Ï¡ËÍè¤Ê¤¤¡Ù¡Ø³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤¬³«¤«¤ì¤ëÁ°¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÈÖÁÈÉ½¤Ë°Â½»»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤âÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤Åú¤¨¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï°Â½»»á¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°Â½»»á¤ÏÅÞ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÁªµó¤ÇÉé¤±¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÅìµþ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Â½»»á¤Ï¸øÌÀ¤ÈÎ©·û¤¬¼ê¤òÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤È¡¢°ìÈÖ¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¿¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌîÅÄÂåÉ½¤ËÇÔÀï¤Î²ñ¸«¤ò´ÝÅê¤²¤·¤Æ¡ÈÆ¨¤²¤¿¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤¤¤¦ÅÞÌ¾¤òÀÆÆ£»á¤¬Ï¢¸Æ¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ä
¤µ¤é¤ËÅÞ¤Ï¡¢¸õÊä¼ÔÌ¾Êí¤ÎÃæ¤ÇÅöÁª¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Î¾å¤Ë²Ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤ä¤á¤¿¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉé¤±¤Ã¤×¤ê¤Ë¤¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¼«Ì±ÅÞ¤Ê¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Áªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿»þ¤â²Ö¤¬¤Þ¤Ð¤é¤ÊÌ¾Êí¤ÎÁ°¤Ç´´»öÄ¹¤¬¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë»£¤é¤»¤Æ¤¤¿¡£ÃæÆ»¤Ï¤³¤ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
22»þÂæ¤Ë¤Ê¤êÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Î¾»á¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÃÅ¾å¤ËºÂ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÎÃæ·Ñ¤Ë±þ¤¸»Ï¤á¤¿¡£ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÌîÅÄ»á¤ÏÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Ç¤¤ò¼¨º¶¡£
³Æ¶É¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥ìー¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î£¹ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢³«É¼¥»¥ó¥¿ー¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ëü»à¤ËÃÍ¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤Ê¤êÌÀ³Î¤Ë¼°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤ÏÂçÇÔ¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¿·¤·¤¤ÅÞ¤òºî¤ëÆ°¤¤ÏµîÇ¯¤Î½©¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¹ñ²ñ¾¤½¸Æü¤Ë²ò»¶¤ò¤¹¤ë»öÂÖ¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¥³¥¢¤Ê»Ù»ýÁØ¤Ø¤ÎÀâÌÀÅù¤¬½½Ê¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤°¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¡×¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¡¢Ç®¶¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¶õµ¤¤È¤·¤Æ¡ØÁíÍý¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Í¡Ù¡Ø¤À¤È¤¹¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«¤È¤«¡¢À¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤«¤â¤¦¤¹¤´¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¡¢¹³¤¤¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Çº£Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¹â»ÔÀûÉ÷¤Ë¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦²ñ¸«¤Ç¤ÏÌîÅÄ»á¤âÀÆÆ£»á¤â¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈùÌ¯¤Ê²¹ÅÙº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤¤¤¦ÅÞÌ¾¤òÀÆÆ£»á¤¬²¿ÅÙ¤âµó¤²¤¿¤Î¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï°ìÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£À¯¼£Éôµ¼Ô¤â¡Ö³Æ¶É¤Î¥ê¥ìー½Ð±é¤Ç¤âÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃæÆ»¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥íÉé¤±¤ÎÁªµó¤Ç¤â£²¿Í¤ÎÂ»ÆÀ¤ÏÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÈæÎãÌ¾Êí¤Î¾å°Ì¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¤¿µì¸øÌÀ·Ï¸õÊä¤Ï¼¡¡¹¤ÈÅöÁª¤·¡¢¸øÌÀ·Ï¤À¤±¤Ç¤ß¤ì¤Ð²þÁªÁ°¤Î24µÄÀÊ¤¬28µÄÀÊ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤¿¤Î¤ÏµìÎ©Ì±·Ï¤À¤±¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
²ñ¸«¤ÇÀÆÆ£»á¤Ï¡¢µì¸øÌÀ·Ï¤¬ÅÞ¤ò³ä¤Ã¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¡Öº£¸å»²µÄ±¡¡¢¤½¤·¤ÆÃÏÊýµÄ°÷¤â1¤Ä¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦ÅÞ¤Ë·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÅÞ¹çÊ»¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï²¡¤·ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¸å¤í½â¤â¤Ê¤¯½¾¤¦¤·¤«Æ»¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¢¤ëÎ©Ì±¤Î¼ã¼ê¸õÊä¼Ô¤ÏÇÔÀï¸å¡¢µ¼Ô¤ÎÅÅÏÃ¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
´´Éô¤À¤±¤¬·è¤á¤¿¿·ÅÞ°Ü¹Ô¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¾®Áªµó¶è¤Ç¸øÌÀÉ¼¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍîÁª¤·¤¿µìÎ©Ì±·Ï¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢ÈæÎãÉü³è¤ÎÆ»¤âºÇ½é¤«¤éÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤ËÅù¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÁªµó¤òÀï¤ï¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤âÎ©Ì±¤Î»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤Ï¸øÌÀ¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¤³¤ÎÁíÁªµó¤ËÄ¨¤ê¤ÆÊ¬Îö¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡£Î©Ì±Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ