¡¡Åì°¡·úÀß¹©¶È<1885.T>¡áÊª¿§¿Íµ¤·ÑÂ³¤Ç£¶Ï¢Æ¡£³¤ÍÎÅÚÌÚÂç¼ê¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³¤³°Å¸³«¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤È¤â¤ËÍø±×³ÈÂç´ðÄ´¤ò¶¯¤á¡¢Â¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«Á°½µËö£¶Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´üÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£²£±£µ²¯±ß¤«¤é£²£³£±²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£±£²¡óÁý¡Ë¤ËÁý³Û¡¢£²¥±¥¿À®Ä¹¤Ç²áµîºÇ¹âÍø±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Ç¯´ÖÇÛÅö¤â½¾Íè·×²è¤Î£·£·±ß¤Ë£±£µ±ß¾å¾è¤»¤·£¹£²±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡¢Á°´ü¼ÂÀÓ¤«¤é¤Ï£±£¶±ß¤ÎÂçÉýÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÅÅ»ÒºàÎÁ<6855.T>¡á¥«¥¤µ¤ÇÛ¡£È¾Æ³ÂÎ¸¡ººÍÑ¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤ÎÀì¶È¥áー¥«ーÂç¼ê¤Ç¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓ¤âºÇÀèÃ¼£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ë£È£Â£Í¡Ê¹âÂÓ°èÉý£Ä£Ò£Á£Í¡Ë¸þ¤±¥×¥íー¥Ö¥«ー¥É¤Ê¤É¤¬¸£°ú¤·¡¢²ñ¼ÒÂ¦ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£¶Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£´£¸²¯±ß¤«¤é£¶£µ²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´£±¡¥£¸¡óÁý¡Ë¤ËÂçÉýÁý³Û¡¢£´´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹âÍø±×¤òÂçÉý¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤â¶¯²½¤·¡¢º£´üÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î£¶£°±ß¤«¤é£¸£°±ß¤Ë£²£°±ß¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡¢Á°´ü¼ÂÀÓÈæ¤Ç¤â£±£°±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤â³ô²Á¾å¾º¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶âÁ¬µ¡³£<6418.T>¡áµÞÈ¿È¯¡£Á°½µËö£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£´²¯±ß¤«¤é£²£¶²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£´£·¡¥£±¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£³£²²¯±ß¤«¤é£µ£°²¯±ß¡ÊÆ±£³£±¡¥£²¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢Í·µ»¾ì¸þµ¡´ï¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÇËÌÊÆÃÏ°è¸þ¤±¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°µ¡´ïÅëºÜÍÑ¤Î»æÊ¾¼±ÊÌµ¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼ý±×À¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â¤Ï£³£±£°²¯±ß¡ÊÆ±£±£¸¡¥£°¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤â¤Î¤Î¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Ï±ß¹â¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°ÙÂØÁê¾ì¤¬±ß°Â¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°ÙÂØº¹±×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âºÇ½ªÍø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
