BTS¡¦V¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÏÃÂê¡ªµ÷Î¥¤ò¼é¤Ã¤¿¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Î»Ñ
BTS¤ÎV¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤Ï2·î2Æü¡¢³¤³°ÆüÄø¤Î¤¿¤á¥É¥Ð¥¤¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´ÂÎ¤Ç¶õ¹Á¤«¤é½Ð¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦V¡¢¿¿ÌëÃæ¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡©
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢V¤¬¥¿¥ë¥ÈÀìÌç¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤òË¬¤ì¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£Å¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏV¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÎV¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤¿ÌÀ¤ë¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£Å¹Æâ¤ÇV¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥¿¥ë¥È¤È¥³¡¼¥é¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÀ¼¤Ï¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
V¤¬ÃíÊ¸¤ò½ª¤¨¤ÆÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾®¤µ¤¯°§»¢¤ò¤·¤¿¤¬¡¢V¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢V¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°§»¢¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢V¤ÏÃíÊ¸¸å¤Ë´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥Ê¥×¥¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤áºÆ¤ÓÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢V¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¤½¤Ã¤ÈÊú¤´ó¤»¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬9Ç¯´ÖARMY¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëBTS¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢V¤ÎÊý¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£
µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»ëÀþ¤Èµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¡¢À®½Ï¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÊ¸²½¤Îºß¤êÊý¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£