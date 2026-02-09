Àµ¤·¤¤¿Í·ïÈñ¤Î»È¤¤Êý¤È¤Ï¡©·Ð±Ä¼Ô¡¦½¾¶È°÷¤ÎÁÐÊý¤¬Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÝ»º¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤¬¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í·ïÈñ¤Î»È¤¤Êý¤È¤Ï¡©·Ð±Ä¼Ô¡¦½¾¶È°÷¤ÎÁÐÊý¤¬Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÝ»º¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¹õ»ú·Ð±Ä¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í·ïÈñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î9³ä¤¬¿Í·ïÈñ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¹½Â¤¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Â»±×·×»»½ñ¡ÊP/L¡Ë¤ò¿Þ²ò¤·¤¿¡ÖSTRAC¿Þ¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¤«¤éÊÑÆ°Èñ¡¢¸ÇÄêÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤ÆÍø±×¤¬»Ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤¬Çä¾å¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¸ÇÄêÈñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¿Í¤ò1¿Í¸Û¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤ì¤À¤±Çä¾å¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤òµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ï¡Ö³ÛÌÌ¤ÎµëÍ¿¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¸Â³¦Íø±×¡ÊÁÆÍø±×¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ô¥Îß·»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎµëÍ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¼Ò¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÇÄêÈñ¤òÏÅ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¼Ò¤ËÍø±×¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´ð½à¤òÍý²ò¤»¤º¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÏÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÖÀÜÉôÌç¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¤ÎµëÍ¿À©ÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤òÄÙ¤¹¿Í·ïÈñ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò7¤Ä¾Ò²ð¡£ÆÃ¤Ë»Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀµÄ¾»Ä¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Â¿¤¯¤¬¥Ñー¥¥ó¥½¥ó¤ÎË¡Â§¡Ê»Å»ö¤ÎÎÌ¤Ï¡¢´°À®¤Î¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤Þ¤ÇËÄÄ¥¤¹¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¿Í·ïÈñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¹½Â¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤â¤³¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤¤²ñ¼Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¥Îß·»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î9³ä¤¬¿Í·ïÈñ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¹½Â¤¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Â»±×·×»»½ñ¡ÊP/L¡Ë¤ò¿Þ²ò¤·¤¿¡ÖSTRAC¿Þ¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¤«¤éÊÑÆ°Èñ¡¢¸ÇÄêÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤ÆÍø±×¤¬»Ä¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤¬Çä¾å¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö¸ÇÄêÈñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¿Í¤ò1¿Í¸Û¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤ì¤À¤±Çä¾å¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤òµÕ»»¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ï¡Ö³ÛÌÌ¤ÎµëÍ¿¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¸Â³¦Íø±×¡ÊÁÆÍø±×¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ô¥Îß·»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎµëÍ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¼Ò¤Î¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ÇÄêÈñ¤òÏÅ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¼Ò¤ËÍø±×¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î´ð½à¤òÍý²ò¤»¤º¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÏÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÖÀÜÉôÌç¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¤ÎµëÍ¿À©ÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤òÄÙ¤¹¿Í·ïÈñ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò7¤Ä¾Ò²ð¡£ÆÃ¤Ë»Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀµÄ¾»Ä¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ó¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Â¿¤¯¤¬¥Ñー¥¥ó¥½¥ó¤ÎË¡Â§¡Ê»Å»ö¤ÎÎÌ¤Ï¡¢´°À®¤Î¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤Þ¤ÇËÄÄ¥¤¹¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¿Í·ïÈñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¹½Â¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤â¤³¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤¤²ñ¼Ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¾¯¤·¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì²òÀâ¡Ú¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤Ï¤ä¤á¤í¡ª¡Û
Ìò°÷Êó½·¤òÀÇÊÌ¥Ùー¥¹¤Ç·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©´Ö°ã¤Ã¤¿½êÆÀÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤À¤ÈÂçÂ»¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Û¤È¤ó¤É¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤ë¥µ¥¤¥ó¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó...¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉ¬¤º³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun