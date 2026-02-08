＜義母が粗探し＞「ママはダメな母親でしょ？」否定する子どもに不満げ。意味不明だけど何がしたいの？
義実家との距離感の取り方が難しいと感じるママもいるのではないでしょうか。とくに「子どもを通して何かを探られている」と感じたとき、その違和感は強い不安や怒りに変わることがあるかもしれません。今回寄せられたのは、義母が投稿者さんの子どもに対して、ママを否定させるような質問を繰り返していたという相談でした。
『義母が私のダメなところを探そうとする。うちの子に「好きなことやらせてもらえていないでしょう？」「ママ怖い？」「ママの好きなところは？ イヤなところは？」と聞いている場面を見てしまいました。期待した答えが返ってこなかったのか、義母は不満そうでした』
粗探しに必死な義母
コメント欄には、似た体験をしたという声が集まりました。
『義母が娘に「パパのこと好き？」って聞いたら、「ママが好き」と答えた。それが気に入らなかったみたいで、「パパを好きでいられるようにしてあげてね」って言われた。別に嫌いとは言っていないのに』
『うちは「ママのお弁当おいしい？」って聞かれていた。子どもは「おいしいよ」と答えていたけれど、義母は不満そうだった。粗探しに必死って感じ』
子どもを利用して、ママの子育てや関わり方を悪く評価しようとする義母の態度。ママによっては、憤りを感じてしまいそうです。
なぜ義母は悪口を引き出そうとするのか
義母の行動について、冷静に分析する声もありました。
『仲間を増やそうとしているのでは？ 孫を味方につけたい感じがする』
『義母自身が、昔同じことをされてきたのかも』
自分が経験した関係性を、無意識のうちに繰り返している可能性も考えられます。ただ、それが許される理由にはなりません。むしろされてイヤだったことは、自分の時代でストップするべきでしょう。
情報は心を守る材料になる
『嫌われていると先に分かっていた方が、むしろ楽かも！』
こうした意見もありました。敵意や悪意を曖昧に受け止め続けるより、「そういう人なのだ」と理解した方が、心の距離を保ちやすくなる場合もあるのかもしれません。
義母への対抗策は…？
なかには、毅然とした対応をすすめる声もあります。
『義父や親戚、旦那の前で「あのとき、うちの子にこう聞いていましたよね。どういう意図だったのですか？」と聞く』
これに対して「公開処刑しておけば、今後の抑止力になる」というコメントが付きました。また、距離を置くのもひとつの手段とする声も。
『義母に子どもを会わせなければいい。旦那が理解できないなら録音』
『子どもの教育によくないから、訪問しなくていいと思う』
『うちの義母は、テレビ電話でしっかり座って受け答えする子どもたちに「大人しすぎる。他の孫は賑やかだ。可哀想に」と言ってきた。我慢できず、わざと聞こえるように「それは躾ができてないからだろ」って言っちゃった』
その後、こちらのママは余計なことを言われなくなったそうです。我慢が不可欠な関係は長く続けられないのではないでしょうか。ハッキリとNOと言って、すっきりした関係を築くといいかもしれません。
まずは旦那との共有を
子どもがママの悪口を言わないから不満顔をするのは、いただけない状況です。旦那さんに、相談という形で報告してもいいのかもしれません。
『子どもを使って探るのは一線を越えている。子どもがきちんと答えているのは、投稿者さんが普段から子どもと向き合っている証拠だと思う』
子どもへの影響だけは、見過ごせません。夫婦で、家庭としてのスタンスを確認することが大切なのでしょう。
義母、結局は自分の首を絞めている
子どもはママのことが大好き。直接的な言い方でなくても、ママのことを中傷していれば、よくない雰囲気は伝わるのではないでしょうか。
『子どもは敏感。大事な人をけなされると、その相手を嫌いになる』
『子どもはママを守るために常にアンテナ張っているから、誰が敵か見抜いている。私も昔、母の悪口言った祖母は意地悪でイヤだったけれど、介護認定され母に感謝するようになった祖母を見て、私も助けなきゃと思うようになった』
ママたちが指摘したのは、こうした言動は最終的に義母自身の立場を悪くするという点でした。子どもは、誰が自分とママを大切にしているかを、よく見ています。ママが意地悪をされないか、居心地よく過ごせているか心のなかで感じているものかもしれません。大切な人をぞんざいに扱えば、子どもも傷つき、距離を置こうと思うのではないでしょうか。
子どもを巻き込んだ段階でアウト
そもそも子どもを巻き込んだ探りや否定は、立派な越境行為ではないでしょうか。大切なのは、ママとしての自分と、子どもの心を守ること。義母と距離を取る、旦那さんと共有する。その選択肢は、決して間違いではありません。とくに子どもは、大人の感情や力関係を敏感に感じ取ります。誰かを試すための質問や誘導は、知らず知らずのうちに子どもの安心感を揺るがしてしまうものです。守るべき優先順位を見失わないことが大切なのでしょう。