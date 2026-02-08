「世界一セクシーなバレーボール選手」と称されるケイラ・シモンズさんが、自身のSNSで公開した最新ショットが大きな反響を呼んでいる。『THE Sun』が報じた。



30歳を迎えた現在もその美貌は衰え知らずで、インスタグラムのフォロワー数は97万人を突破。黒の極小ビキニに身を包み、屋外のソファでリラックスした表情を見せる投稿には、瞬く間に称賛の声が殺到した。



マーシャル大学のバレーボールチームで活躍し、現役時代から注目を集めていたシモンズさんは、引退後にインフルエンサーとして一躍国際的な存在となった。今回の投稿でも、アスリートとして鍛え上げられたボディラインと圧倒的な存在感を披露し、コメント欄には「インスタグラムの女神」「美しすぎる」といった声が世界中から寄せられている。



現在はSNSでの発信に加え、サブスクリプションプラットフォーム『OnlyFans』を通じてファンとの交流も継続中だ。競技生活を終えた後も、シモンズさんは独自のスタイルで注目を集め続けている。





