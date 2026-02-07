この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「なぜ何度も日本に来てしまうのか？」東大留学生が明かす、韓国人が″日本沼″にハマる9つの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人達が日本に来る本当の理由9選、日本に9年住んで分かった」と題した動画を公開。東京大学の博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくん氏が、多くの韓国人が何度も日本を旅行する理由について、9つの視点から解説した。



動画でパクくん氏は、まず日本の「親切・清潔さ」を挙げる。日本の接客サービスの平均値は「異常に高い」と述べ、他国では高級レストランでしか得られないような安心感が、日本では街のラーメン屋でも体験できると語った。



また、韓国はPM2.5などの影響で空が霞む日が多く、国土の約7割が山地であるため景色が似通いがちだと指摘。対照的に、日本は地域ごとに全く異なる自然が楽しめるため「小さな世界旅行をしている感覚」になれると説明した。



さらに、日本の「食」については、寿司やラーメンを例に「本場の日本料理以外と海外とレベルが違いすぎる」と断言。安価でありながら高品質で、地域ごとの多様な食文化を体験できる点を大きな魅力とした。



国民性にも触れ、丁寧で控えめな日本人の気質が、感情表現がストレートな韓国人から見ると「派手じゃないのに安心する」独特の居心地の良さを生んでいると分析。



他にも、生活に根付いた温泉文化や、古いものと新しいものが共存するレトロな街並み、都市の中に自然の余白を残す都市整備などを、韓国人が日本に惹かれる理由として挙げた。



最後にパクくん氏は、最も現実的な理由として韓国との「近さ」を強調。往復3万円前後、1～2時間で訪れることができる手軽さが、リピート訪問を後押ししていると述べた。



その上で「国籍とか関係なく、日本そして韓国の好きなところを語り合う、そういう未来が訪れることを願っております」と、文化的な魅力に基づいた相互理解への期待を込めて動画を締めくくった。