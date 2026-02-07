この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏がアパートローンの本質を解説！『自己資金ゼロで新築アパートが購入できる！？オリックス銀行の融資を最大限活かすためのノウハウを伝授します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資系YouTubeチャンネル「新時代の不動産投資塾 きむ兄」が、『自己資金ゼロで新築アパートが購入できる！？オリックス銀行の融資を最大限活かすためのノウハウを伝授します！』と題した動画を公開した。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、アパートローンの実態と金融機関ごとの考え方を整理し、表面的な情報に左右されがちな融資判断に警鐘を鳴らしている。



木村氏はまず、多くの投資家がアパートローンを住宅ローンの延長線で捉え、「金利が低い」「借りやすい」といった断片的な条件だけで金融機関を選びがちだと指摘。しかし実際には、その判断こそが融資審査を遠ざける原因になり得るという。なぜなら、アパートローンは金融機関ごとに想定している顧客像や物件条件が大きく異なり、表には出ない前提条件が存在するからだ。



動画では、アパートローンと住宅ローンの決定的な違いとして「事業性」が強調される。住宅ローンが個人の返済能力を軸に審査されるのに対し、アパートローンは家賃収入を前提とした事業として評価される。家賃収入が安定的に入り、返済と収支が成り立つかどうかが最重要視され、物件の構造や耐用年数も厳密に見られる点が特徴である。



さらに木村氏は、りそな銀行、オリックス銀行、スルガ銀行、千葉銀行、auじぶん銀行といった金融機関を例に挙げ、それぞれの融資姿勢の違いを解説する。新築を好む銀行、耐用年数を厳格に評価する銀行、高い属性を前提に低金利を提示する銀行など、その「クセ」は一様ではない。条件が合致すれば自己資金を大きく使わずに購入できる可能性がある一方、相性を誤れば同じ物件でも融資が成立しないケースが生じる。



こうした背景から、木村氏は金利だけに目を向ける危うさを繰り返し強調する。融資期間や融資額、返済の組み立て方によって、同じ物件でも収支構造は大きく変わるためだ。どの金融機関を選ぶかは、単なる条件比較ではなく、事業として回るかどうかという視点で判断すべきだと語られる。



動画全体を通じて示されるのは、アパートローンを「知っているかどうか」が投資結果を分けるという現実である。金融機関ごとの前提を理解し、自身の属性や物件特性と照らし合わせる視点が、融資戦略の精度を左右する。今回の動画は、不動産投資において融資の考え方を整理したい検討段階の投資家にとって、判断軸を確認する材料となるはずだ。