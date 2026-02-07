無印良品の「自分でつくる」シリーズが優秀すぎ！バレンタインにぴったりな手作りキット3選

無印良品の人気「自分でつくる」シリーズから、バレンタインにおすすめのスイーツキットを3つ紹介します。ほかに準備する材料が少なく、お菓子作り初心者の人にもぴったりです。

マカロンやフォンダンショコラなど、本格的な焼き菓子が作れるラインアップ。難しい印象にあるお菓子も気軽に手作りでき、お菓子作りの時間も楽しめる注目商品をチェックしてみて。

これなら子どもと一緒に作れる！

●自分でつくる 2色のマカロン（1500円）

「2色のマカロン」は、ピスタチオ風味といちご風味の2種類を楽しめる本格派。アーモンドプードルや専用の粉がセットになっていて、粉を混ぜてオーブンで焼くだけでマカロンが完成します。サンド用のビターチョコも付いていて、甘さと香ばしさのバランスが絶妙です。

SNSでは「初めて作ったのに売り物みたいに上手にできた」「材料を揃えるのが大変なのでキットは本当にありがたい」といった感想が。手順も少なく、コロンとかわいいマカロンを作ることができますよ。

●自分でつくる フォンダンショコラ（1200円）

混ぜて焼くだけで濃厚なチョコレートの中心がとろけるスイーツが作れる人気アイテム。簡単な工程ながら、仕上がりは本格的で、温かい中からとろりとあふれるチョコの食感が魅力です。

「口の中でチョコレートがとろけて美味しかったぁ」「フォンダンショコラって作るの難しいけどこれなら簡単に作れちゃうしお手頃価格」とSNSでも評判。ホイップクリームやアイスクリームをのせてアレンジして味わってみてくださいね。

●自分でつくる チョコチップマフィン（1100円）

ふんわりとした生地にチョコチップを混ぜて焼くだけで、マーブル模様がかわいいマフィンが楽しめるキット。オーブンで30分ほどの手軽な工程で、材料の計量や混ぜる作業も楽しく、作る過程もイベント気分を盛り上げます。

SNSには「素人が作ってもちゃんとできる」「すごく簡単なのに女子っぽいことした気分になれる」といったコメントがあがっていますよ。手作りだからこそ伝わる心のこもった味わいを楽しんで。

無印良品の「自分でつくる」シリーズは、完成したスイーツのおいしさはもちろん、作る時間そのものも楽しめるのが魅力です。バレンタインだからこそ、少しだけ手間をかけて特別感をプラスしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部