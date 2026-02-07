浜辺美波、上白石萌歌＆萌音は「自慢の同期」

女優の浜辺美波（25歳）が、2月6日に放送されたトーク番組「A-Studio+」（TBS系）に出演。同期の上白石萌歌、上白石萌歌の姉妹について「自慢の同期ですね」と語った。



映画「ほどなく、お別れです」に出演している浜辺美波が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。東宝のシンデレラオーディションをきっかけに芸能界入りしたが、同じ事務所の沢口靖子や長澤まさみといった大先輩について「すごいです」と語る。



さらに浜辺は「あと、（上白石）萌歌ちゃんとかね。萌歌ちゃん、同期で」と「A-Studio+」でもアシスタントを務めていた上白石の名を挙げ、「萌歌ちゃんグランプリで、（姉の）萌音ちゃんが審査員特別賞で」と話す。笑福亭鶴瓶が「この姉妹、すごいで、ほんまに。ええやつ」と言うと、浜辺は「自慢の同期ですね」と語った。