クラフトビール業界では“アップサイクル”と呼ばれるSDGsなプロダクトがひとつのトレンドとなっていますが、今回紹介したいのは、岡山県を代表する銘菓『大手まんぢゅう』のアップサイクルビール。テイスティングやペアリングレポートでお届けします！

岡山の『大手まんぢゅう』といっても、知らない人は知らないですよね。でもこのまんじゅう、東京の『志ほせ饅頭』、福島の『柏屋薄皮饅頭』と並び、日本三大まんじゅうに数えられる銘菓なんです。

特徴は、透けるほど薄い皮と、甘酒のコクが餡の甘さとほどよく調和した、まろやかな味わい。一般的なまんじゅうとはルックスもかなり異なる個性派なので、岡山土産の定番としてぜひ覚えていただきたいところなのですが、今回の主役はビールでございます！

岡山のレジェンド銘柄が『独歩ビール』

同じく岡山のクラフトビールシーンを、黎明期からけん引してきたブルワリーが宮下酒造。個人的には岡山・備前市のkoti brewery（コチ ブルワリー）も推しなのですが、レジェンド銘柄といえば宮下酒造の『独歩ビール』です。

ということで今回取り上げるのが、その『独歩ビール』が『大手まんぢゅう』とコラボした『独歩大手まんぢゅう黒生』（660円）。『大手まんぢゅう』は、その日に売れる分だけを作るように調整していますが、どうしても売り切れず。店頭に出すことなく残ってしまった商品を、副原料としてアップサイクルした意欲作です。

構想から発売までは約２年を要し、ファーストバッチはクラウドファンディングで2024年に支援者へのリターンとして初提供されました。そこでの好評を経て、2025年4月に一般販売開始。すると即完売となり、同年11月には増産体制で再登場し今に至るというわけです。

甘くなくてむしろドライな爽やか黒ビール

いざ、飲んでみましょう。ビアスタイルは、ドイツ語で『黒』を意味する伝統的な黒ビール『シュバルツ』。黒ビールにもさまざまなビアスタイルがあり、『シュバルツ』はイギリス生まれの『ポーター』や『スタウト』に比べ、基本的にすっきりしているのが特徴です。

これは、後者がコク深くアロマティックになりやすい上面発酵（エール）で造る製法に対し、『シュバルツ』はキリッと爽快になりやすい下面発酵（ラガー）だから（例外もあり）。なお、日本のメジャーな金色ビールのスタイル『ピルスナー』も下面発酵です。

そのうえで『独歩大手まんぢゅう黒生』は、どこか和のニュアンスを感じる点も見事。ちなみに、甘さはありません。黒ビールにはラクトース（乳糖）を使うなどして、あえてチョコレートやナッツ的な風味付けをした甘い銘柄もありますが、本商品はむしろドライ。

ロースト麦芽の香ばしさと、テリ感が醸す絶妙なコクによって飲みごたえはありつつ、余韻はシャープでキレもしっかり。料理にも幅広く合う、ドリンカブル（おかわりしたくなる）なおいしさです。

『大手まんぢゅう』とペアリングも試しましたが、これもイイ！ ホクッとした食感に、豊かなうまみとやさしい甘みの『大手まんぢゅう』が、コクキレ系のビールとよく合います。岡山のご当地グルメだと、ソース系がベストマッチでしょう。カキオコ、えびめし、ひるぜん焼そば、津山ホルモンうどん、などですな。

ちなみに、首都圏の人は新橋のアンテナショップ『とっとり・おかやま新橋館』でも買えますので、こちらも要チェック。普通に飲んでもおいしいですが、ぜひペアリングもお試しを！

(執筆者: 中山秀明)