鍵山優真「不安要素は一切ない 」マイナスの感情は日本に置いてきた【ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート】



【動画】鍵山優真 公開練習｜https://youtu.be/JEOQuDZxKks



2月6日（金）に開幕するミラノ・コルティナ五輪で2大会連続のメダル獲得が期待されるフィギュアスケート男子・鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ/中京大）が、本番リンクでの最終調整に臨んだ。練習では4回転フリップを含む全てのジャンプを次々と決め、本番に向けた自信をのぞかせた。

ミラノ・アイススケートアリーナでの練習では、鍵山はショートプログラムの使用曲をかけながら、完璧な演技を披露。鍵山は黒いウェアに身を包み、本番リンクでジャンプを次々と着氷させる安定した滑りを見せた。

今大会で満を持して投入する4回転フリップ。鍵山は練習中、この高難度ジャンプも入念に確認。前回の北京五輪で銀メダルを獲得している鍵山は、さらなる高みを目指して新たな技に挑戦する。

練習後のインタビューで鍵山は「不安要素っていうのは一切なくて、マイナスの感情は全部日本に置いてきたので、とにかくこのオリンピックという祭典を心から楽しみたい」と語った。



