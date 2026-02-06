穴に詰まり、抜けなくなったタヌキの動画がSNS上で話題になっている。



【写真】押してダメなら引いてみろ作戦で何とか脱出

北海道札幌市にある真駒内乗馬クラブ（@MJK20160808）公式Xが投稿したのは、乗馬クラブの馬小屋の扉の穴にハマッてしまったタヌキの動画。



立派なお腹がつっかえてしまいジタバタ。途中「もう諦めた！」と見えるような休憩時間を挟むが、再度脱出を試みるタヌキ。お腹が通らないことが分かったようで、後ろに下がり、何とか抜け出すことに成功した。



この漫画や昔話のような動画が世界中で話題となり、1823万表示を記録。撮影・投稿した、真駒内乗馬クラブ 代表の中垣彩也加さんに話を聞いた。



――撮影された状況は？



中垣：厩舎に行くと、中に入り込んでいたタヌキが私に気づき、慌てて逃げようとして穴に突っ込んでしまいました。穴は元々猫用に開けられたものなので、タヌキには少し小さかったんでしょうね（笑）。たぬきはここ数年秋になると現れ、冬の間は乗馬クラブを含む周囲の森で過ごし、春になる頃には姿を消します



――慌てているたぬきを見た時のお気持ちは？



中垣：まさか目の前で穴にハマるなんて思わず驚き、その鈍臭さが可愛く感じてしまいました。ちなみに、馬は特に気にしていませんでした。たぬきと馬はお互い不干渉なんですよ。



――その後、たぬきは無事脱出できましたか？



中垣：すぐ穴から抜けて反対側の扉から慌てて逃げていきました！今はもう、二度と詰まらないよう板で穴を塞いであります。



◇ ◇



SNSでは「漫画でよく見るけど、現実にいるとは」「何もかも愛おしい」「抜けてよかった！」「どんな顔していたのかも見たかった」「一回休憩する所かわいい」などの反響が集まった。なお、真駒内乗馬クラブは20頭の引退競走馬が暮らしている。タヌキも出没するのんびりした環境で、第二の馬生を楽しんでいるようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）