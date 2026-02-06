「スウェット苦手」な人に“この1本”！【UNIQLO：C】きれいめに穿ける！「優秀パンツ」

トレンドアイテムとしてSNSでも見かける「スウェットパンツ」。カジュアルな雰囲気ゆえに苦手意識があったりや、部屋着見えが心配だったりすることも。そんな人におすすめしたいアイテムを【ユニクロ】で発見！ きれい見えするデザインで、カジュアルなアイテムに苦手意識がある大人女性こそ、試してみてほしい優秀パンツです。

きれいめ派にもなじむスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

スウェット素材でありながら、落ち感のあるワイドストレートシルエットが特徴の一本。ピンタックによる縦ラインがスッキリ見えをサポートしてくれます。ウエストはゴム仕様のウエストはフラットになっているので、タックインスタイルもサマ見えしそう。リラクシーながらもきれいめな印象をキープしたい、大人女性におすすめのアイテムです。カラーは全5色展開。

スウェパンツで作るきれいめカジュアルコーデ

こちらは色違いのナチュラルを着用した、大人カジュアルコーデ。クリーンな色味のトップスやシャツを合わせることで、スウェット特有のラフさを中和しやすくなります。ユニクロアイテムを多数愛用している@shocogram__さんは「スウェットに苦手意識がある人にもおすすめ」と一押し！

