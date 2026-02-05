自分だけのお菓子セットを作る！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェ
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日（木）から6月30日（火）まで、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日（月）より、スペシャルグッズやメニューが登場します。
今回は、自分好みのケースとお菓子を組み合わせてオリジナルのスウィーツセットが作れる「パルパルーザ・パルフェ」を紹介します。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェ
発売日：2026年3月9日（月）
販売店舗：東京ディズニーランド／ワールドバザール「ペイストリーパレス」
「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の開催に合わせて登場する「パルパルーザ・パルフェ」
パルフェをイメージしたカップやポーチの中から好きなケースを選び、チョコレートやクッキーなどのお菓子を詰め合わせて作る、自分だけのスウィーツセットです。
作り方は簡単2ステップ！
Step 1：ケースを選ぶ（パフェカップ または ポーチ）
Step 2：お菓子を選ぶ（好きなお菓子を10個）
選べるケースは販売期間によって異なるデザインも登場します。
Step 1：ケースを選ぶ
ケースは、本物のパフェのような見た目の「パフェカップ」と、中身が見えてかわいい「ポーチ」の2種類。
販売期間によってカラーラインナップが異なります。
パフェカップ（全2色）
価格：各2,600円
ホイップクリームやドーナツ、ミッキーシェイプのクッキーなどがトッピングされたフタがインパクト抜群のパフェカップ。
カップ部分にはディズニーの仲間たちやスウィーツが総柄でデザインされています。
ラインナップはミント系とホワイト系の2種類。
ミント系：販売期間中（3月9日〜6月30日）通して購入可能。
爽やかなミントカラーのクリームにカラフルなトッピングが映えるデザインです。
まるで本物のパフェカップのようなデザインになっています。
ホワイト系：販売期間前半（3月9日〜4月30日ごろ）限定。
イチゴミルクのような甘いピンク色のクリームがキュートなデザインです。
ホワイト系のカップはかわいい総柄☆
ポーチ（全2色）
価格：各2,200円
中に入れたお菓子が透けて見える、涼しげなメッシュ素材のポーチ。
ハート型のカラビナが付いており、バッグなどに付けることも可能です。
ラインナップは、ミント系とピンク系の2種類。
ミント系は販売期間中（3月9日〜6月30日）通して購入可能。
中央にはドーナツから顔を出す「ヴァネロペ」がデザインされています。
裏面には「Yummy!」のロゴ入り。
ピンクは販売期間前半（3月9日〜4月30日ごろ）限定。
中央にはドーナツから顔を出す「チップ＆デール」がデザインされています。
Step 2：お菓子を選ぶ
ケースを選んだら、次は中に入れるお菓子選び！
ミッキーシェイプのチョコレートやクッキー、ヴァネロペがプリントされたクッキー、キャンディーなど、バラエティ豊かなお菓子の中から好きなものを10個選んで詰め合わせることができます。
完成した「パルパルーザ・パルフェ」は、食べるだけでなく写真撮影も楽しみのひとつ。
イベント期間中、ワールドバザールやシンデレラ城前プラザには、ドーナツやロリポップなどスウィーツをイメージしたデコレーションが登場します。
特にワールドバザール内にはスウィーツのフォトロケーションが登場するので、自分だけの「パルパルーザ・パルフェ」を持って、とびきり甘くてかわいい世界観の中で記念撮影を楽しむのがおすすめです。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」パルパルーザ・パルフェは、2026年3月9日より発売です。
※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
