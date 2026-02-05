知名度はもはやレブロン＆ウッズ超え　米国でも“不動化”する大谷人気　スポーツの垣根を越えた価値「比較できる者はいない」

オフ期間も一挙手一投足が注目を集める大谷(C)Getty Images

日本では“日常風景”の中でも見ない日はなくなった大谷翔平。彼の持つスター性は、娯楽大国アメリカにおいても「唯一無二」と呼ばれる水準となっている。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という超が付くメガディールを締結して以来、大谷の名は球界の枠を逸脱。文字通りワールドワイドなアスリートへと昇華した。こと日本においては、テレビ、ネット、街中の看板など、ありとあらゆる場面で「二刀流スター」を目に出来るようになっている。

そんなスーパースターの存在価値は、アメリカ国内でも話題を提供し続けている。現地時間2月3日には、米ポッドキャスト番組『Today Baseball』に出演したトレバー・プルーフ氏が「彼は明らかに野球界に大きな貢献をしているし、メジャーリーグに日本市場を取り込んだ。しかも彼は他のスポーツのファンですらも『すげぇ』と言わせて、引き込んでしまうんだ。彼を見たいと思わせるんだ」と熱弁。大谷人気がスポーツの垣根を越えたものであることを強調した。

サッカーで言えば、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、バスケットボールで言えば、レブロン・ジェームスやマイケル・ジョーダンがそれに該当するかもしれない。そうしたスポーツ界全体の「象徴的存在」に大谷はなったと言うプルーフ氏は、こうも続けている。