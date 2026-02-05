2026年2月5日、よみうりランド遊園地内にポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』がグランドオープン！

同日にグランドオープンセレモニーが実施され、ピカチュウ・イーブイとともにテープカットが行われました☆

よみうりランド「ポケモン」屋外常設施設『ポケパーク カントー』グランドオープンセレモニー

開催日：2026年2月5日（木）

会場：『ポケパーク カントー』（〒206-8725 東京都稲城市矢野口4015-1よみうりランド遊園地内）

登壇者：

・株式会社ポケモンCBO兼合同会社ポケパーク・カントー会長 伊藤憲二郎氏

・株式会社よみうりランド代表取締役社長兼合同会社ポケパーク・カントー社長 溝口烈氏

・株式会社ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田順一氏

・川崎市長 福田紀彦氏

・稲城市長 郄橋勝浩氏

・ピカチュウ

・イーブイ

ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が開業し、同日にグランドオープンセレモニーが開催されました。

当日は、ポケモンCBO兼合同会社ポケパーク・カントー会長 伊藤憲二郎氏、よみうりランド代表取締役社長兼合同会社ポケパーク・カントー社長 溝口烈氏、ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田順一氏が登壇。

『ポケパーク カントー』の開業に向けた思いや施設の魅力についてご挨拶されました。

主催者挨拶に続き、川崎市長の福田氏、稲城市長の郄橋氏が登壇。

そして、カーニバル衣装を着たピカチュウとイーブイが登場しました。

テープカットセレモニーでは、登壇者全員で一緒にテープを切り、『ポケパーク カントー』の記念すべきオープンの瞬間を祝福。

セレモニー後には、フォトセッションも実施され、華やかなセレモニーとなりました☆

挨拶で語られた『ポケパーク カントー』への思い、施設の魅力と今後の展望について説明

グランドオープンセレモニーでは、合同会社ポケパーク・カントー会長 伊藤氏より、

ポケモン初の屋外常設施設をポケモン30周年のこの年に、そしてこの日に迎えられたことを非常に喜んでおります。

そして我々は、世界中のポケモントレーナーに、ここでしかできない体験をしていただけることを祈り、ポケモンたちと触れあっていただいて、喜んでいただける姿を想像しながら本日を迎えました。

これからもポケモンは皆様が本当に喜ぶ体験を提供できるよう、一生懸命プロデュースさせていただこうと思っています。

との挨拶がありました。

合同会社ポケパーク・カントー社長 溝口氏は、

ポケモンが世に生まれて、今月27日でちょうど30年になります。

その記念すべき年に、ポケモンで初めての屋外常設施設『ポケパーク カントー』をよみうりランドの森にオープンできることを大変嬉しく思います。

ポケモンたちと一緒に過ごす体験が大切な宝物になるよう、日本国内をはじめ世界中から訪れるポケモンファンの皆様を、最高のホスピタリティでお迎えしたいと思っております。

とコメント。

ポケモン チーフ・クリエイティブ・フェロー 増田氏からは、

30年間という年月の中で、世界中のポケモンファンの皆様、そしてポケモンを支えてくださった皆様が、本当にポケモンというものを好きでいてくれたことで、この『ポケパーク カントー』を作ることができました。

一番最初に考えたことは、ポケモンが実在する世界を作ろう、ということでした。1匹1匹のストーリーを考えながら、どんな生活をしているのだろうか、どんな場所で何を食べているんだろうかと、想像しながら作り上げていきました。

ポケモンがいる世界というのはどんなものか、ぜひ見に来てもらいたいと思います。

ストーリーを想像してもらいながら、好きなポケモンを見つけて、そして自分のお気に入りのポケモンと一緒に冒険してもらえたらと思います。

との思いが語られました。

多くの関係者とともに、ポケモン初の屋外常設施設誕生の記念すべき瞬間をお祝い。

2026年2月5日に実施された『ポケパーク カントー』グランドオープンセレモニーをレポートしました☆

