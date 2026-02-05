BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）とRYUHEI（リュウヘイ）が、ELLE Japan（エル・ジャパン）の動画企画「CHEMISTRY GAME」に登場。息ぴったりなやり取りが話題を集めている。

【動画】①息ぴったりな回答続出！BE:FIRSTジュノン＆リュウヘイの「CHEMISTRY GAME」②2023年、全員での「CHEMISTRY GAME」

■長身以外にも多くの共通点があるBE:FIRSTジュノン＆リュウヘイ

共に身長183.7cmと、BE:FIRSTの長身コンビであるジュノンとリュウヘイ。「CHEMISTRY GAME」は2択の質問に答えていく企画で、2023年にはグループ全員で参加していた。

ジュノンとリュウヘイは「長期休みで訪れるなら、ニューヨークorパリ」「旅に行くなら、事前にプランを立てるor行き当たりばったり」「ドラマや映画の結末は、先に知りたいorネタバレ厳禁」など、様々な質問に回答。ブラウンを基調とした落ち着いたジャケットのコーディネートに身を包み、時には他のメンバーの名前を出しつつ、和気あいあいと答えていく。8歳の年齢差がありグループ最年長と最年少のふたりだが、同じ回答で意気投合する場面が多く、本人たちも「ケミってるね！」と満足気の様子だ。

SNSでは「最年長と最年少が仲良くてほんわかした空気感出してるの最高」「仲良しで尊い」「ふわふわした空気感がめっちゃ癒される」「じゅのりゅう尊い」「ケミ率高すぎてすご！」「スタイリングまじ良すぎて神」「歳の差あるように感じない」「8歳差とは思えない」「ふたりともスタイル良い仲良しコンビ！」「ケミってるね～」と反響を集めている。

■動画：BE:FIRSTが全員で挑戦した「CHEMISTRY GAME」（2023年）