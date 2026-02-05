ダイソーのコレで清潔感が爆上がり！突然の来客も焦らない♡隠し上手な便利グッズ

毎日使う洗面台は、ゴミや髪の毛が溜まりやすく、掃除をちょっとサボると生活感が出てしまいがち。そんな悩みに応えてくれるダイソーの便利グッズをご紹介します！排水口の中をさりげなく隠しつつ、ゴミはしっかりキャッチ。どんな洗面台になじむデザインで、全体の印象もすっきり。“見せない”工夫が嬉しいアイテムです♪

商品情報

商品名：目隠しできる洗面台のゴミガード シルバータイプ 2個入

価格：￥110（税込）

内容量：2個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582281739917

洗面台のゴミ問題を解決！ダイソーの『目隠しできる洗面台のゴミガード シルバータイプ』

洗面台の排水口に欠かせないゴミ受け。パイプ詰まりを防ぐためには必須ですが、毎日使う場所だけに髪の毛や細かなゴミがすぐ溜まってしまいます。

こまめに掃除していても、ふとしたタイミングで中が見えてしまうと、ちょっと気まずい…。そんな小さなストレス、意外と多いですよね。

ダイソーの『目隠しできる洗面台のゴミガード シルバータイプ』は、そんな日常のモヤっとに目を向けたアイテム。

ゴミ受けの役割はそのままに、“見せない”工夫がプラスされています。

さらに、この商品は特許取得済みで、高い機能性が証明されているのも見逃せないポイントです。

この商品の1番のポイントは、目隠しカバーが付いていること。

ゴミ受けのバスケット部分にカバーが重なる構造で、中の汚れが目に入りにくい設計です。

シルバーなので洗面台の金具ともなじみやすく、浮いた印象になりにくいのが◎

排水口にセットしておけば、髪の毛やゴミをキャッチして、パイプ詰まりを防止しつつ、景観も整えてくれます。

特許取得も納得の優秀さ！ゴミをキャッチしつつ、視線はしっかりブロック！

サイズは直径約56mm、バスケット部分は直径約32mm。ポップアップ式洗面台で止水栓が取り外せないタイプには使用不可となっています。

カバーのおかげでゴミが視界に入らないので、洗面台まわりが整って見えるのが嬉しいところ。

ゴミが溜まっていてもパッと見で気づきにくいので、突然の来客があっても慌てずに済みます。

気になる点を挙げるとすれば、フチ部分の仕様。フチが透明なので、排水口まわりの金具が透けて見えます。

新しい洗面台なら違和感が少なそうですが、設備が古くサビが出ている場合は、その部分が目に入ってしまうのが少し気になるかもしれません。

ここも完全に隠れたら、言うことなしでした！

とはいえ、メッシュ構造で水切れが良く、ゴミが詰まりにくい設計なのは好印象。

カバーは取り外せるので、溜まったゴミの掃除もスムーズ。2個入りなので、汚れが気になったら交換できるのも助かります。

今回は、ダイソーの『目隠しできる洗面台のゴミガード シルバータイプ』をご紹介しました。

洗面台は家の中でも意外と人の目に入りやすい場所。このゴミガードは、ゴミ受けの役割をきちんと果たしながら、見た目のストレスを減らしてくれるのが優秀。

特許取得済みの商品という点からも、機能性はしっかりしていると感じました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。