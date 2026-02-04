グラスノーも感心「彼はけっこうストレスが少ない男なんです」

ドジャースの大谷翔平投手とタイラー・グラスノー投手が、ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」ないのトークショーに登場。ノマー・ガルシアパーラ氏らと対談。二刀流の調整法について問われた大谷の回答に、一同が笑うしかない展開となった。

地元メディア「ドジャース・ネーション」が公開した動画内で、ガルシアパーラ氏は、先発ローテーションの一角を担う2人に質問。「投げた後に打つことに集中しなければいけない」という大谷の特殊な状況について、グラスノーに水を向けた。グラスノーは「直接彼（大谷）に聞いてくださいよ」と笑いつつ、「一番感心するのは、彼がどれだけうまく様々な側面を区別できるかということ」と称賛。「彼はけっこうストレスが少ない男なんです。非常に上手く時間の管理をしています」と証言した。

続いて大谷に対し、ウィル・アイアトン通訳を介して「整理する時間がないという意味では、どう整理しているんですか？」と質問が及んだ。これに大谷は「どうなんですかね」と涼しい顔。「自然にそうなるように、はい、切り替えとかあまり考えずにやってますね」と淡々と答えた。

あまりに自然体な回答に、ガルシアパーラ氏は「ワオ……」と絶句。「リトルリーグのようだ。リトルリーグでのようなことを彼は大リーグでやっているんだよ」と、少年野球のように投打をこなす姿に感服した様子だった。グラスノーも「ああ、そのとおり」と同意し、レジェンドたちも苦笑いするしかなかった。（Full-Count編集部）